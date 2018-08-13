Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi şeyda pala ergin spor Trabzon
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Fındık alımı başladı

- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "Peşin ve emanet sistem üzerinden alım politikamızı sürdüreceğiz. İsteyen üreticimiz teslim ettiği fındığın parasını hemen alabilecek. İsteyen ise depolarımıza emanete ürün bırakabilecek"

Fındık alımı başladı

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 2018 ürünü fındık alımına başladı.
Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin yeniden yapılandırma sürecini tamamlamasının ardından 2013 yılından itibaren piyasaya girerek fındık alımı yaptığını belirtti.
Yeni mahsul ürün kabulüne bugün itibarıyla başladıklarını ifade eden Bayraktar, henüz hasadın devam ettiğini, bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde kendilerine ciddi miktarda fındık gelmesini beklemediklerini söyledi.
Bayraktar, peşin veya emanet sistem üzerinden alım politikalarını sürdüreceklerini dile getirerek, "İsteyen üreticimiz teslim ettiği fındığın parasını hemen alabilecek. İsteyen ise depolarımıza emanete ürün bırakabilecek. Emanet sistemini tercih eden çiftçilerimiz de istedikleri zaman parasını tahsil edecek." dedi.
Fındık üreticilerine, emanet için tercihlerini FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları çağrısında bulunan Bayraktar, "Depolarımızın kapıları sonuna kadar üreticilerimize açık. Serbest piyasa yerine fındıklarını emanet olarak FİSKOBİRLİK'e teslim etsinler. Kendilerinden herhangi bir ilave ücret alınmayacak. Gönül rahatlığı içinde çiftçimiz depolarımızı kullanabilir." diye konuştu.
Bayraktar, kendilerine gelecek tüm fındığı almaya talip olduklarını, kaynak sorunlarının bulunmadığını da sözlerine ekledi.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BayraktarBaşlangıç2018 ürünü Fındık Alım Sezonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5