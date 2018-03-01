Fındık Dubai'de tanıtıldı

ORDU (AA) - Türk fındığı, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (KFMİB), Dubai'deki Gulfood 2018 Fuarı'nda tanıtıldı.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk fındığının bilinirliğinin artırılması ve fındığın katkı maddesi olarak yer alabileceği ürünlerdeki kullanımını teşvik amacıyla yürütülen tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Dubai'deki Gulfood 2018 Fuarı'na katılım sağladıklarını ifade eden Sevinç, 21-25 Şubat'ta gerçekleştirilen fuarın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

İhracatçı birlikleri olarak fuara sekizinci kez iştirak ettiklerine dikkati çeken Sevinç, bu yılki fuara yaklaşık 90 ülkeden 4 bin 500 firmanın katıldığını ve 100 bin kişi ağırlandığının tahmin edildiğini aktardı.

Sevinç, Dubai'de fındık için henüz çok ciddi pazarlar olmadığını ancak tanıtım faaliyetleri kapsamında yeni pazarlar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl yeni pazar arayışlarımızı sürdürüyoruz. Dubai de bu pazarlardan birisi. İnşallah ihracatçılar olarak buradan da umutluyuz." dedi.

Adeta gıda festivali gibi geçen fuar sonrası birçok ihracatçıya, yabancı firmalardan geri dönüşler olduğunu anlatan Sevinç, fuara katılan Türk firmalarının umutlu olduklarını dile getirdi.

Sevinç, Çin pazarı için 20 yıl beklediklerini ve sonunda hedeflerine ulaştıklarını ifade ederek, "Beklentimiz Dubai pazarının Çin gibi olması. Sabır ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız Türk fındığını dünyanın her tarafına yaymak." diye konuştu.

