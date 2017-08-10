Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Fındık fiyatı 15 lira olmalı

- "(Fındık fiyatı) Geçen yıl 13 liraydı. Enflasyonu dikkate alın, etin fiyatına bakın, geçimlik fiyatlara, ulaşım fiyatlarına bakın. Onlara baktığınız zaman normali bunun 15 liradır."

Fındık fiyatı 15 lira olmalı

DÜZCE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık fiyatlarına ilişkin, "Geçen yıl 13 liraydı. Enflasyonu dikkate alın, etin fiyatına bakın, geçimlik fiyatlara, ulaşım fiyatlarına bakın. Onlara baktığınız zaman normali bunun 15 liradır." dedi.
Kılıçdaroğlu, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde bulunan yaklaşık 200 yıllık çınar ağacının çevresinde köy halkıyla bir araya geldi.
Burada vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, adaletin bir kutup yıldızı gibi olduğunu, sabit yerinde durduğunu ancak bütün kainatın onun etrafında döndüğünü söyledi.
Adaletin soylu bir kavram olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, dünyanın adalet üzerine kurulu olduğunu kaydetti.
Adaleti, hakkı ve hukuku savunmanın herkesin ortak görevi olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Kimliğimiz, inançlarımız, yaşadığımız yerler, gelir düzeylerimiz, yaşlarımız farklı olabilir ama hepimizin ortak paydası adalettir. Adalet sadece benim için, büyüklerimiz için değil, yeni doğan çocuktan başlayıp bu çınarın da adalete ihtiyacı var. Hepimizin, yaşayan tüm canlıların adalete ihtiyacı var." diye konuştu.
Fındık üreticilerinin de adalete ihtiyacı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, fındığa hak ettiği değerin ödendiği takdirde üreticinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirtti.

- "Fındık en az 15 lira olmalı"
Fındığın bölge için stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fındık üreticilerinin hakkını verelim. Taban fiyatı bir an önce belirleyip üreticinin alın terinin karşılığını teslim edelim. Maliyeti 7 lira 70 kuruşsa bunun en az neresinden bakılırsa bakılsın 12,13,14 lira olması gerekir ki normali 14 veya 15 liradır. Fındığın taban fiyatının 14 veya 15 lira olması gerekir. Geçen yıl 13 liraydı. Enflasyonu dikkate alın, etin fiyatına bakın, geçimlik fiyatlara, ulaşım fiyatlarına bakın. Onlara baktığınız zaman normali bunun 15 liradır. 15 lira bir fiyat verilirse üretici de memnun olur ve iktidar da üreticinin alın terinin hakkını adaletini ve hukukunu teslim etmiş olur. O yüzden hep birlikte diyeceğiz ki fındık üreticisinin hakka hukuka ve adalete ihtiyacı var."
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Ankara'ya hareket etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluDüzceFındık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5