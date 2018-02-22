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Fındık satış kararı

- Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: - "Ofis, Giresun kalite fındığı 12,50, levant kalite kabuklu fındığı 11,50 ve sivri kalite kabuklu fındığı 10,50 liradan satışa çıkardığını açıkladı. Biz rakamları olumlu buluyoruz"

Fındık satış kararı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı kabuklu fındık satış fiyatlarını olumlu bulduklarını söyledi.
Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, piyasaya giren TMO'nun 100 bin üreticiden 1,3 milyar lira karşılığında 138 bin ton fındık alımı yaptığını belirtti.
Piyasada ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle TMO tarafından stoklardaki Giresun ve levant kalite kabuklu fındığın satışa çıkarılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Karan, "Ofis, Giresun kalite fındığı 12,50, levant kalite kabuklu fındığı 11,50 ve sivri kalite kabuklu fındığı da 10,50 liradan satışa çıkardığını açıkladı. Biz rakamları olumlu buluyoruz." dedi.
Karan, TMO'nun Giresun kalite fındık için belirlediği 12,50 liralık rakamın serbest piyasada fiyatın yükselmesini sağlayacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ofisin piyasaya girerek ürün almasının, pazardaki fiyatlara pozitif etkileri olmuştu. Son bir aydır serbest piyasada fındık 10,50 ile 12 lira arasında işlem görüyor. TMO'nun 12,50 liradan piyasaya ürün sürecek olmasını da piyasa dengelerini bozmaması adına olumlu buluyoruz. Serbest piyasada, Ofisin açıkladığı satış rakamları doğrultusunda fiyatın yeniden güncelleneceğine inanıyoruz."




 

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