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Fındıkı zirve yaptı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Bu sezon Ordu'da ilk defa fındık fiyatı 14 lirayı gördü" dedi.

Fındıkı zirve yaptı
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ORDU (AA) - Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14 liraya yükseldi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Ordu'da fındık fiyatının 2 lira artış göstererek 14 liraya çıktığını söyledi.
Ordu Ticaret Borsası'nın bilgi tabelasına da 14 lira fiyatının yansıdığı kaydeden Soydan, "Bu sezon Ordu'da ilk defa fındık fiyatı 14 lirayı gördü. Beklentimiz bu rakamın daha da artması yönünde." dedi.
Soydan, üreticilerin elinde az miktarda fındık kaldığına dikkati çekerek, "Deposunda ürünü olan üreticilerimiz açısından bu fiyat oldukça sevindirici. Önemli olan bu fiyatın yeni sezona kadar korunması. Tüm sektörün bu yönde beklentisi var." diye konuştu.
Soydan, fındık randımanı 54-55 gelen üreticilerin ürünlerini 15 lira seviyelerinden satabileceklerini sözlerine ekledi.

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