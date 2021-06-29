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Fiş yazdıran POS

Epson’un kompakt mPOS cihazları ailesinden OmniLink TM-m30II-SL, yer sıkıntısı olan alanlarda bile hızlı ve kolay kurulum sağlıyor. Mağazalar, restoranlar, butik satış noktaları ve konaklama sektöründe, yüksek baskı hızı ve kolay bağlantı özelliklerini bir arada sunan modelle cepten ve tabletten fiş yazdırmak ARTIK mümkün.

Fiş yazdıran POS
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Avrupa'nın bir numaralı POS yazıcı üreticisi olan Epson, sürekli genişleyen kompakt mPOS cihazları ailesinin yeni üyesini tanıttı: OmniLink TM-m30II-SL. İşlevsellik ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra az yer kaplaması sayesinde, kullanıcının tezgah üzerinde daha fazla alan kazanmasını sağlıyor. Uzman ürün mağazalarında, butik satış noktalarında, küçük restoranlarda, barlarda, kafelerde, şarküteri ve gıda kamyonlarında çalışanların işini kolaylaştıran model bağlantı özelliğiyle dikkat çekiyor.

4 POS birden bağlanabiliyor

Yerleşik tablet alanı olan OmniLink TM-m30II-SL termal makbuz yazıcısı, modern ve şık bir endüstriyel tasarıma sahip. USB aracılığıyla dört adede kadar POS çevre birimi aygıtını barındıracak şekilde yapılmış bu hepsi bir arada POS yazıcısı, bir tableti şarj edebiliyor ve verileri tek bir USB kablosuyla iletebiliyor.

OmniLink TM-m30II-SL, USB-Ağ-Tethering 2 özelliğine sahip olduğu için kablosuz bağlantı sorunları yaşayan yerler için de mükemmel. Ayrıca, Server Direct Print üzerinden çevrimiçi siparişi ve OmniLink Merchant Services aracılığıyla bulut uygulamalarını da destekliyor. Epson OmniLink TM-m30II-SL, 150 km yazıcı kafası ömrü 3 ve 2,2 milyon kesimlik otomatik kesici ömrüyle sunuluyor. Yeni model, Ağustos ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

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