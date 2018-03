Foodex'e büyük ilgi Türk gıda ihracatçıları, Japonya'ya ihracatlarını arttırmak için 06-09 Mart 2018 tarihlerinde Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen Foodex Japan 2018 - 43. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na 42 katılımcı firma ile büyük ilgi gösterdi. Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu Ege İhracatçı Birlikleri üstlendi.

Gıda tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan ve yıllık gıda ithalatı 80 milyar dolara ulaşan Japonya'ya Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatının artması amacıyla Uzakdoğu’nun en büyük gıda fuarı Foodex Japan Uluslararası Gıda Fuarı’na 21. kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türk gıda ihracatçıları açısından başarılı ve verimli bir fuarı geride bıraktıklarını, her geçen yıl katılımcı sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını, iki ülke arasındaki dostluğa bağlı olarak Japonya'da Türklere ve Türk ürünlerine ilginin her geçen gün artmasından mutlu olduklarını kaydetti.



Japonya’ya 2017 yılında gıda ihracatımız 153 milyon dolara ulaştı

Tarakçıoğlu, “2016 yılında Japonya’ya 350 milyon dolar olan genel ihracatımız 2017 yılında 400 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin Japonya’ya yaptığı gıda ihracatı ise 2017 yılında 154 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.



Japonya’nın, 130 milyon nüfuslu, besinsel değeri yüksek, kaliteli gıda ürünleri tüketim alışkanlığına sahip dost bir ülke olduğunun altını çizen Tarakçıoğlu, şöyle devam etti: “Japonya, Türk gıda sektörü için hedef pazarlardan bir tanesi. Foodex Japan Fuarı, Türk gıda ihracatçılarının hedefine ulaşmasında çok önemli. Üstelik organik ürün potansiyelimiz ve Japon halkının alım gücü dikkate alındığında Japonya önemli bir pazar. Japonya’ya gıda ürünleri ihracatımızın artışında Ege İhracatçı Birlikleri olarak yaptığımız fuar organizasyonu Turquality projemiz kapsamında yapılan etkinliklerin payı çok büyük. EİB’nin Japonya gıda ihracatı 2017 yılında 52 Milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Japonya’ya yaptığı gıda ürünleri ihracatının yüzde 34’ünü Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.”



Resepsiyon düzenlendi

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Türk gıda ürünlerini Japonya ve Güney Kore'de tanıtılmasına yönelik Turquality projesi kapsamında Foodex Japan 2018 Fuarı ile eş zamanlı olarak, Japon kamu temsilcileri, ithalatçı firmalar, basın mensupları, blogerlar ve fuar katılımcısı firma yetkililerinin, katılımıyla, Birliklerimizce 06 Mart 2018 Salı akşamı Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği rezidansında bir resepsiyon düzenlendi.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu resepsiyonla ilgili memnuniyetlerini belirtti ve şöyle devam etti: “Yaklaşık 300 kişinin katıldığı resepsiyonda, Türk gıda ürünlerinden yapılan yemekler ikram edildi, ülkemize özgü gıda ürünleri tanıtıldı, ebru sanatçısı Garip Ay özel bir performans sergiledi ve katılımcılara Türkiye’ye özgü hediyeler verildi.”



Japonya’da gıdaların kaliteli olduğunu ifade eden T.C. Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, daha fazla konuda sinerji yaratarak ortaklıklar kurmak, böylece pastayı büyüterek ihracatımızın bu bölgeye artmasını sağlamak amacında olduklarını belirtti. Bu arada bir Egeli olarak kalbinin Ege’de kaldığını sözlerine ekleyerek işbirliklerinden dolayı Ege İhracatçı Birlikleri’ne teşekkür etti.



Uzak Doğu’nun en büyük gıda fuarı olan FOODEX Japan Fuarı’na bu yıl, 83 ülkeden yaklaşık 3.400 firma katıldı. Fuarda Türkiye 720 metrekarelik stant ile yer alırken, Türkiye’den EIB milli katılımi ile 42, bireysel olarak 6 firma olmak üzere toplam 48 firma iştirak etti. Dört gün boyunca süren fuarı 76 binin üzerinde kişi ziyaret etti.



Ünlü Türk Şef Sezener ziyaretçileri lezzet yolculuğuna çıkardı

Foodex Fuarı sırasında ünlü Türk Şef M. Osman Sezener, Türk gıda ürünlerinden Japon damak tadına uygun hazırladıkları menülerle Japon konukları lezzet yolculuğuna çıkardı. Fuar süresince günde dört seans halinde ziyaretçilere ikram edilen Türk gıdaları, büyük beğeni kazandı ve övgü aldı.



Ebru Sanatçısı Garip Ay özel bir performans sergiledi.

Ülkemize özgü bir sanat olan ebruya Japonların sanata olan düşkünlüğünden dolayı önem verdiklerini belirten, büyük beğeni alan ebru sanatçısı Garip Ay, Türkiye standında özel performanslar sergiledi. Garip Ay, gıda ürünlerinden örnekleri de suyun üzerine resmederek ilgi çekti.



Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Moiz Hemsi, Japonya’nın doğal ürünlere ilgisinden bahsederek Türklerle Japonların dostluğunun çok geçmiş yıllara dayandığını, Türklere karşı müthiş sevgileri olduğunu, kültürel bağlarla ikili ilişkilerin daha da artmasının beklendiğini dile getirdi. Başkan Moiz Hemsi ayrıca Japonya’nın makarna ithalatının yüzde 20’sini Türkiye’den gerçekleştirdiğini, Türk makarnasının Japonya’da pastadan aldığı payın her yıl arttığını ve glisemik endeksi düşük olan bulgur için Japon pazarında büyük potansiyeli olduğunu belirtti.



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise, kuru meyve sektörü açısından en önemli pazarlardan birisi olan Japonya'da daha da iyi bir yer edinmek adına çalıştıklarına, bu ülkede sıkı denetim yapıldığını, ihracatçılarımızın hassasiyet göstermeleri gereken bir pazar olduğunu vurguladı.



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Japonya’da ülkemiz zeytinyağı henüz çok tanınmamakla birlikte yapılan tanıtımlarla önem kazanmaya başlandığını ve 2016 yılında 731 ton olan ihracatımızın 2017 yılında 1.158 tona ulaştığını kaydetti.



Trend alanında tadım yaptırıldı

Bu sene Türkiye standı yanında 42 m2 lik bir trend alanı kurduklarını ifade eden Celep, “Bu alanda Türk aşçı M. Osman Sezener tarafından Türk gıda ürünleri ile Japon damak tadına uygun yeni menülerle pişirim ve tadım aktivitesi yaptık. Japon sunucu tarafından ürünler ve tarifler ile ilgili mikrofon ile sunum yapıldı. Kuru meyveler, zeytin, zeytinyağı, şekerli mamuller, makarna, şehriye, bulgur, un, baharat vb. gıda ürünlerimizin yer aldığı tarifler ziyaretçilere ikram edildi.



Türkiye standını, Tokyo Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan, ziyaret ederek katılımcı firmalarımıza pazar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan oluşan heyet, Japon Kuru Meyveler Derneği, Baharat Birliği ile Yağ Birliği’ni ziyaret ederek ülkemiz potansiyelini aktardı ve işbirlikleri hakkında görüşmelerde bulundu.