Ford'dan sıfır faiz fırsatı

Ford'dan yapılan açıklamaya göre şirket, tüm binek ve ticari modellerinde sunduğu "sıfır faiz" fırsatı ve peşin alım indirimlerini ağustos ayında da sunmaya devam ediyor.

Ağustos ayında devreye aldığı kampanyasıyla müşterilerine binek araçlarda "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko alınması durumunda 36 bin lira, 15 ay ve yüzde sıfır faiz kampanyası sunan Ford, bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30 bin lira, 15 ay yüzde 0 faiz destekli kredi kampanyasını sürdürüyor.

Ayrıca, sıfır faiz kampanyasını tercih etmeyen müşterilere yüzde 1 peşin alım indirimi sağlanıyor.

Kuga ve Courier Journey modellerinde 20 bin lira, 20 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası Ağustos ayında da devam ederken, "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alan müşterilerine ise 20 bin lira, 20 ay, yüzde 0,95 faiz desteği sunulmaya devam ediyor.

Ağustos ayı içinde satın alınan tüm Ford Focus ve Courier modellerinde, Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 lira indirim Ford müşterilerini bekliyor.



-Ticaride ağustosa özel kampanyalar



Transit minibüs modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55 bin lira, 12 ay sıfır faiz kampanyasını ağustos ayında da sürdüren Ford, paketten yararlanmayan müşterilerine için 50 bin lira, 12 ay yüzde 0 faizli kredi desteği sunuyor.

Buna ek olarak ağustos ayında transit minibüs okul taşıtı modellerinde 50 bin lira, 18 ay, sıfır faiz destekli kredi kampanyası, Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında F Kasko satın alan müşterilere ise 55 bin lira, 18 ay, yüzde 0 faiz kampanyası imkanı veriliyor.

Connect modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alınması durumunda 36 bin lira, 18 ay, yüzde 0 faiz kampanyası devam ederken, paketten yararlanmayan müşterilere 30 bin lira 18 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

"0 faiz" kampanyasını tercih etmeyen müşterilere ise yüzde 2 peşin alım indirimi sağlanıyor.

Ford Custom, Transit, Courier ve Ranger modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alınması durumunda ise 24 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faiz destekli kredi kampanyası devam ederken, paketten yararlanmayan müşteriler için 20 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faiz destekli kredi kampanyası sunuluyor.