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Form Klima'ya atama

Türkiye’de iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Form Şirketler Grubu’nun Japon Mitsubishi Heavy ile ortaklığı bulunan iştiraki Form MHI Klima Sistemleri’nde üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Uğur Bayülgen, Form MHI Klima Sistemleri şirketinde VRF Satış Müdürü görevine getirildi.

Form Klima'ya atama

55 yıldır iklimlendirme sektörüne yön veren Form, kadrosuna dahil ettiği deneyimli isimlerle her geçen gün büyüyor. Bu kapsamda Form’un son üst düzey transferi Form MHI Klima Sistemleri için gerçekleşti. Uzun süreler profesyonel hayatta deneyim kazanan Uğur Bayülgen, Form MHI Klima Sistemleri şirketinde VRF Satış Müdürü görevine getirildi. Bayülgen, 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2006 yılında profesyonel iş hayatına adım atan Uğur Bayülgen, 2010- 2012 yılları arasında Demtek Ltd şirketinde Satış Mühendisliği görevini yürüttü. Ardından 2014 yılına kadar Levent Group’da Satış Mühendisi olarak iş hayatına devam etti. 2014- 2020 yılları arasında ise Johnson Controls şirketinde VRF Ülke Satış Müdürü pozisyonunda görev aldı.

Gerçekleşen bu atamayla beraber Form MHI Klima Sistemleri’nde yönetim kadrosu Genel Müdür Mehmet Oral ve Genel Müdür Yardımcısı Zafer Sarı ile beraber Bireysel Sistemler Satış Müdürü Taner Özdoğan ve VRF Sistemler Satış Müdürü Uğur Bayülgen ile tamamlanmış oldu.

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