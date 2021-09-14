Fuara akın var

2020 yılında 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren züccaciye sektörü, 2021 yılında ihracatını yüzde 20 artırarak yılı 5,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. Bir yıl aradan sonra 16 Eylül Perşembe günü kapılarını açacak sektörünün dünyadaki en büyük 5. fuarı ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda ise 1 milyar doların üzerinde ciro hedeflenirken, pandemi öncesine göre yurt dışı katılımcı sayısında ise yüzde 24’lük artış meydana geldi, fuar çevresi otellerde yer kalmadı.

Plastik, ağaç, porselen, çini, seramik, cam, metal sofra ve mutfak eşyalarından elektrikli ev aletleri, hediyelik ve dekoratif eşya ile endüstriyel mutfak eşyalarını da kapsayan 10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip züccaciye sektörü, verdiği 3,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla tekstil, tarım ve gıda ürünleri ile otomotiv sektörlerinin ardından en çok dış ticaret fazlası veren sektör konumundadır. “Türkiye’nin kilogram başına ihracat değerlerine baktığımız zaman 1,4 dolarları konuşurken, sektörümüzün ihracat 3,38 dolardır. Bu da züccaciye sektörünün katma değerli ihracat yaptığını gösterirken, yine Türkiye’de en çok markalaşan sektörü züccaciye sektörüdür. Sektörümüz bugün dünyanın yaklaşık 200 ülkesinde ‘Made in Turkey’ damgasıyla ürünler ihraç etmektedir. Her yıl ihracatımızı yüzde 15-20 oranında artırırken pandemi dolayısıyla ihracatımızda 2019 değerini yani 4,5 milyar doları koruduk. 2021 yılını ise yüzde 20’lik artışla 5,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyoruz.” diyen sektörün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)’nin Başkanı Mesut Öksüz, ZÜCDER’in sektörünün Türkiye’deki en büyük, dünyadaki ise en büyük 5. fuarı ZÜCHEX’i açmaya hazırlandıklarını belirtiyor. TÜYAP’ta 16-19 Eylül tarihleri arasında 31. kez düzenlenecek ZÜCHEX, 1 yıl aradan sonra kapılarını tekrar açıyor. “2019 yılına göre yurt dışı katılımcı sayısı yüzde 24 arttı. Otellerde yer yok. Bunda aşılanmanın hem ülkemizde hem de dünyada artmasının etkilerini görüyoruz. 2019 yılında 400 civarında firma katılım gösterirken bu sene katılımcı sayısı 500’ün üzerine çıktı. Fuarda 1 milyar dolar ciro beklentimiz bulunuyor. Türkiye’den fuara katılan firmaların yüzde 90’ı ise ZÜCDER üyesidir ve fuar ZÜCDER’in destekleriyle düzenlenmektedir.” açıklamalarında bulunan Öksüz, ihracatın yüzde 51’ini gerçekleştirdikleri Avrupa ülkelerinden de yoğun katılımcı beklediklerinin de altını çizdi.

2004 yılında kurulan ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği), Türkiye’nin önde gelen porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarını temsil etmektedir. Sayıları 455’i bulan ve ürün ile hizmetlerinde dünya standartları kalitesinde özgün tasarımları olan ve tüm dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilen Türkiye züccaciye sektörünü oluşturan üyeler, TSE, ISO gibi yerli; ayrıca CE, TÜV ve benzeri birçok uluslararası kalite belgesinin sahibidirler. ZÜCDER’in yönetim kurulu başkanlığını Mesut Öksüz üstlenmektedir.