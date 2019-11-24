Futbol ekonomisinin gerçekleri

Yılmaz Parlar yazıyor... Futbol kulüpleri farklı gelir kaynaklarından finanse edilir. Bilet gelirleri bunlardan biri. Avrupalı ​​takım sponsorları sürekli yenileniyor. Futbol ekonomisinin, formalarda görünen logoların ve markaların ardında ne var?

Futbol dünyası, yarattığı televizyon haklarına derin bakışla, Bu haklar nasıl paylaşılıyor? Bir futbol ekonomik balonu ile karşı karşıya mıyız?

Futbol değişti. Ekipler, tutkuları uyandırmaya devam eden şehirlerin ve ulusal ekiplerin kültürel ve duygusal mirasının bir parçasını oluşturmaya devam ediyor. Başka bir ulusal sembol olarak kabul edilebilirler. Ancak, bu kültürel boyutun ötesinde, son yıllarda sporun finansal ve medya boyutlarının önemi egemen olmuştur.

Ekonomi, finans ve futbol arasındaki paralellikler açıktır. Finansal bir işletme olarak futbol ekonomisi, küresel ekonomik koşullardan, özellikle de orta sınıf, ortalama kulüplerden etkilenmiştir . Futbol da varlık satmak, içsel sapmalar yapmak ve ihracata güvenmek zorunda kaldı. Gelirlerin bilet satışlarından, sponsorlardan ve televizyon haklarından geldiğini biliyoruz, ancak arkalarında saklı olan mantığı ve çıkarları, Turkuvaz Medya Grubu Sabah Gazetesi tarafından Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda öğreniyoruz.

“Dünya futbol ekonomisi 50 milyar doları aşmış durumda. Avrupa da bu ekonominin 3'te 2'sini tek başına yürütüyor. Avrupa ülkelerinden beş büyük ligin aldığı pay yüzde 15. Türkiye Süper Lig’in değeri 615 milyon Euro. Ekonomide Avrupa'da yedinci sırada olsak da ilk 10'a giremeyen Hollanda, 1 milyar Euro ile Türkiye'nin üstünde bir gelire sahip” sözleriyle T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu (UFEF) de Dünya Futbol ekonomisindeki yerimizi belirledi.

Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu (UFEF) T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Sabah - Daily Sabah Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi, Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman’ın gongu birlikte çalmalarıyla başlatdılar.

Bakan Kasapoğlu, İngiltere devletine 2.1 milyon sterlin vergi üreten Premier Lig’in başarısında hızlı oyun, oyunun cazibesi, ligin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ve statların tamamına yakının dolu olmasının etkili olduğunu söyledi. Premier Lig'in şirket gibi üstün bir yetenek ile yönetildiğine dikkat çeken Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolu endüstrinin dominolarından birisi haline getirmek için bütüncül bir yaklaşım gerektiğini söyledi.

Kasapoğlu, “Lig kulüplerinin toplam borcu 15 milyar dolara yakın. Ligin toplam geliri ise 4 milyar doların biraz üstünde. Her yıl 10 milyara yakın açık yaşadığımız görülüyor. Sportif başarıyla birlikte finansal ve idari disipline eş güdümlü olarak odaklanmaları, bu konuda stratejilerin üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını artık anlamamız gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla “Milyar dolar seviyesine ulaşan gelirler, özellikle kulüplerin piyasa değerleri ve dönen parasal işlem hacmine baktığımızda artık burada farklı bir ekosistemden bahsettiğimizi çok rahat söyleyebilirim. Aynı şekilde borçlanma anlamında da kulüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör’ün moderatörlüğünde futbol ekonomisi ve kulüplerin finansmanını anlattı. Soru cevap kısmında sanayi ve ticaret odaları komite başkanları ve temsilcileri tarafından her sektörde işletme sermayesi için finanse erişimin zor olduğunu dile getirdiklerini hatırlatarak kaliteli kredinin göreceli kavram olmasına karşın kredeyi kullanan için faiz düşüklüğü uzun vadeli borçlandırma kolaylığı olabileceği gerçeğinden yola çıkararak tamamına yakın kredi kullananların ödeme sıkıntısı çektiklerine dikkat çekerek iç sorgulama yapıyormuzunuz? ı sorumuza

Kendilerinde aynı koşullarda kaynağından para temin etdikleri cevabını aldık. Futbola ilk defa bütçe kavramını getirdiklerini, kulüplerin gideri iyi yönetmeleri gerektiğini, İdeallere göre değil, bütçeye göre masrafın ödenmesini, Futbolda performansla gelir arasında direkt bir ilişkinin olduğunu, Finansal sonuçları iyi olmayan kulüplerin, saha başarısının iyi olması pek mümkün olamıyacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Türkiye’nin UEFA Temsilcisi Servet Yardımcı, Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan moderatörlüğünde İstanbul’un 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasının önemini, Türk futboluna ve ekonomiye katkısını anlattı. “UEFA liginde ilk defa bir şehir, arka arkaya iki önemli kupaya ev sahipliği yapacak. Ülkemizi anlatmak ve tanıtmak için TFF ile birlikte ciddi bir çalışma içindeyiz. Ayrıca 2020 Avrupa Şampiyonası’nda görev alacak tüm hakemlerin merkez üssü Türkiye olacak. Süper Kupa’yı organize ettik. Şampiyonlar Ligi’ni organize edeceğiz. Türk futbolu için önemli organizasyonlara imza atıyoruz” dedi.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in teknik adam gözüyle Türk futbolunun finansal yapısı hakkında yorum yaptı.

Toplantı sonrasında gerek İngiltere Londra gerekse İstanbul’da Koçluk danışma şirketi olan Rezzan Özdemir ile söyleşi yaparak iki ülke spor klüplerin kurumsal anlayışı ile sorumuza tüm detayları dile getirirken profesyonellik anlayışın çok farklı olduğunu vurguladı.