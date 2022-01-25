Galataport'ta açıldı

Vakkorama kadın, erkek, ayakkabı & çanta ve gadget koleksiyonları, Galataport İstanbul’a özel seçkiler ile gün boyu misafirlerine sunuluyor. Dünyanın ilk konsept mağazası olan Vakkorama, İstanbul’un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Galataport İstanbul içerisindeki tarihi değeriyle öne çıkan Paket Postanesi binasında kapılarını açtı. Modanın genç, heyecanlı, yenilikçi ve özgür markası olarak alışılmışın dışında bir mağazacılık anlayışını ve bambaşka bir yaşam stili sunan Vakkorama, özgün ve tarihi mimarinin içinde modern, teknolojik ve dinamik bir dünyayı dostlarıyla paylaşıyor. Galataport İstanbul’daki Vakkorama mağazası yaklaşık 750 metrekare alışveriş ve deneyim alanına sahip.

Müzikseverlerin ve gurmelerin tercihi Vakkorama Cafe

Vakkorama’nın yeme-içme trendlerine yön veren Vakkorama Cafe, geniş teras alanları, lezzetli menüsü ve popüler müzik ve yemek trendleriyle şehirdeki yeni adresi Galataport İstanbul’da kapılarını açıyor. Rahat ve enerji dolu yeni atmosferiyle misafirlerini, kahvaltıdan günün geç saatlerine kadar özel zengin menüsüyle ağırlıyor. Şehrin buluşma noktası Vakkorama Cafe, yaşamın, müzik ve lezzetin yenilikleriyle şimdi Galataport İstanbul’da.

Vakko L’Atelier dünyası

Vakko şıklığının lezzet ile bir araya geldiği Vakko L’Atelier dünyası ise Vakko Bistrot, Chocolate, Patisserie, Ice Cream ve Delight lezzetlerini Galataport İstanbul’la buluşturuyor. Vakko L’Atelier’in benzersiz sunumları, yemek menüsü, çay saatine getireceği yeni konseptleriyle Galataport İstanbul’un önemli buluşma yerlerinden biri oluyor. Fransız mimarların imzasını taşıyan iç mekân tasarımı ile keyifli bir buluşma alanı sunuyor.