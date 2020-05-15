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Garanti 3 ay uzadı

Volkswagen Ticari Araç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan koruma önlemleri ve kısıtlamalar nedeniyle yetkili servislere gelemeyen müşterilerine yönelik, garanti süreleri salgın döneminde biten araçların, garanti sürelerini uzattı

Garanti 3 ay uzadı

Volkswagen Ticari Araç, koronavirüs salgını sürecinde 1 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihlerinde garanti süreleri biten araç sahiplerinin garanti sürelerini 3 ay uzattı.

Volkswagen Ticari Araç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan koruma önlemleri ve kısıtlamalar nedeniyle yetkili servislere gelemeyen müşterilerine yönelik, garanti süreleri salgın döneminde biten araçların, garanti sürelerini uzattı. Ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren tüm Amarok, Caddy, Transporter, Caravelle ve Crafter model ailelerinde geçerli olan uygulamayla süre 3 ay uzatıldı.

Garanti süresinin uzatılması uygulaması, garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece “Ücretsiz Onarım Hakkı”nı kapsıyor ve garantileri uzayan müşteriler, garanti kapsamındaki işlemler için hiçbir ek ücret ödemiyor.

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