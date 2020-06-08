Garanti BBVA karbon emisyonlarını azaltacak

Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu CDP’nin Paris Antlaşmasıyla öngörülen en fazla 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedef (Science Based Target) çerçevesinde, Garanti Bankası da emisyonlarında mutlak azaltım yapacak.

2012’de hayata geçirdiği ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi’yle tüm şube ve binalarında çevresel açıdan en yüksek performansı hedefleyen Garanti BBVA, ilk kez 2015 yılında yayımladığı İklim Değişikliği Eylem Planı’nda kendi binaları ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına yönelik sayısal hedefler koydu.

Plan’da yer alan odak konularından biri de yeşil ofis standartları oluşturmak olan Garanti BBVA, 2020 yılında dönüşümü mümkün tüm şube ve binalarında yüzde 100 yenilenebilir enerji tüketimine geçmek üzere düğmeye bastı.

Banka, 2020 yılında 813 şubesi ve 45 binasında, 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh’lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak. 5 binası için LEED sertifikası alan Banka, 3 hizmet lokasyonunda çatı tipi güneş enerjisi santrali kullanıyor. Garanti BBVA bu adımlarıyla 2035 yılında yapması gereken yüzde 71’lik karbon azaltım miktarına 2020 sonunda ulaşmayı hedefliyor.

“Şirketlerin katkısına ihtiyaç var”

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “İklim değişikliğiyle mücadele için dünya genelinde şirketlerin katkısına ve liderliğine büyük ihtiyaç var. Dünyanın ortalama sıcaklığında meydana gelecek her yarım derecelik artışın ciddi sonuçlar doğuracağını çok iyi biliyoruz. Hâlihazırda sıcaklık artışının getirdiği sonuçların etkilerine hepimiz maruz kalıyoruz. Bilim insanları, 2030 yılına kadar küresel sıcaklıktaki artışı 1,5 derecede tutamazsak, şu an yaşadığımızdan çok daha farklı koşullarda yaşamamız gerekeceğini gösteren pek çok projeksiyonlar ortaya koyuyor. Bugün milyonlarca insanın yaşadığı şehirler, iklim değişikliği etkileriyle artık yaşanamayacak hale gelecek. Milyonlarca insan su ve yaşam için göç edecek. Ancak aksiyon alıp, durumu çevirmek için hala vaktimiz var. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finans ve gelecek için yaptığımız katkıları bir adım öteye taşıyarak, karbon emisyonlarımızı azaltmak üzere mutlak hedef koyduk” diye konuştu.