Gastronomi atağı

Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği (T-ONE), Gastronomi Komitesi bir süre önce başlattığı Türk mutfağının tanıtım kampanyası uluslararası çapta etki yaratmaya devam ediyor. T-ONE Derneği Gastronomi Komitesi tarafından, Türkiye'nin seçkin restoranları, mutfak okulları, organizasyonları ve akademileri olmak üzere İmza Türk Yemeklerini tanıtmak amacıyla başlatılan çalışmalara bir yenisi eklendi.

Turkey ONE Derneği’nin Gastronomi Komitesi çabalarıyla, Sevgililer Günü’nde Monte-Carlo Bay Hotel de Pera Palace Hotel'in yetenekli Executive Şefi Gökay Çakıroğlu ve ekibinin hazırladıkları Türk yemeklerinden oluşan menü ikramı ile 14 Şubat 2020 tarihinde Monaco da Türk Gecesi düzenlendi.

Türk mutfağının enfes lezzetlerinin davetlilere sunulduğu ve konuklara unutulmaz bir gece ve muhteşem kahvaltı keyfinin yaşatıldığı bu organizasyon, T-ONE derneğinden Demet Sabancı Çetindoğan ve Dalia Garih ile SMS Delege Başkanının Özel Danışmanı Hülya Biren’in ev sahipliğinde yapıldı.

Executive Şef Gökay Çakıroğlu ve ekibinin Türk lezzetlerini, yöresel ve yerel tarım ürünlerimizi kullanarak; modernize ederek hazırladıkları özel menüde Antep Kuru Patlıcan Dolması, Kayseri’nin geleneksel Mantısı, Adana İçli Köftesi, Milli yemeğimiz olan Pastırmalı Kuru Fasulye ve daha bir çok Türk yemeği ile muhteşem Türk Tatlıları servis edildi.

15.Şubat 2020 Cumartesi sabahının sürprizi ise Geleneksel Türk Kahvaltısı ile güne merhaba diyen Monte-Carlo Bay Hotel misafirlerine Türk Şefleri tarafından hazırlanan Menemen, Gözleme, Sucuk -ekmek, Simit - peynir, Petek Bal ve Kaymak ikram edildi.

Türk Gecesinde Monaco Prensliği Başbakanı Serge Telle Onur Konuğuydu....

Titiz çalışarak organize ettiğimiz gecede konuklarımızın arasında Türkiye'nin yanın sıra Monacolu, Avrupalı, Rus, Azeri, Suudi Arabistan, Ukraynalı pek çok önemli konuk katıldı. Monaco Prensliği Başbakanı Serge Telle, Monaco Finans ve Ekonomi Bölümü Kıdemli Danışmanı Michel Bouquier ve eşi Corry Bouquier, Koleksiyoner çift Fatima ve Eskandar Maleki, Monaco Fahri Konsolosumuz Dr. İlhami Aygün ve eşi Nevcan Aygün, Aynur Özdereci, Feryal Gülman, Esra Oflaz Güvenkaya katılan konuklar arasındaydı.

Monaco Prensliği Başbakanı Serge Telle de Demet Sabancı Çetindoğan’a “Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Organize ettiğiniz bu çok elegan davet için sizi tebrik ediyorum. Her şey mükemmeldi, yemekler, müzik ve davetliler. Çok çok teşekkür ederim. Güzel ülkenizi sevdiğinizi göstermenin en güzel yolu.” diyerek güzel dileklerini iletti.

*Uluslararası bir organizasyon olan “Charte de Paris Contre le Cancer” vakfının 19. geleneksel gecesi için Paris’te Versailles Sarayı'nda 4 Şubat 2019 düzenlenen Gala yemeğinde tatlı olarak şık bir sunumla Türk Lokumunun ikram edilmesi,

*Ünlü aşçı Wolfgang Puck tarafından, 2018 yılında 90 ve 2019 yılında 91.cisi gerçekleştirilen Oscar Ödül Törenlerinde konuklara Türk yemeklerinden oluşan menülerin ikram edilmesi,

*13 Mart 2019 tarihinde, dünyanın önemli sanat platformlarından biri olan Belçika’nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi’nde açılan “Adolf Loos’un Suçu” başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılarına destek vermek üzere geliştirilen proje ile Anadolu mutfağını çağdaş teknikler ve yenilikçi bakış açısı ile birleştirerek ortaya rafine ve yeni bir algı çıkaran neolokal’in dünyada tanınan şefi Maksut Aşkar’ın Anadolu lezzetlerini bir tasarım eserine dönüştürdüğü tabaklardan oluşan lezzetlerinin sunulması,

* Menemen’in tanıtımına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda, tarihi 1895 yılına kadar dayanan ABD’nin en köklü otellerinden Palm Beach’teki The Breakers Hotel, kahvaltı menüsüne Menemen’i eklemesi ve usta aşçıların sunumuyla konuklarına ikram etmesi,

Unesco'nun ( Paris'teki yönetim binasında ) yaklaşık 150 Unesco Büyükelçilerinin bulunduğu ''Mozaik Yolu'' etkinliğimizde Şanlıurfa lezzetlerinin sunulması.Yine Venedik'te Peggy Guggenheim deki etkinliğimizde Gaziantep yemeklerini hazırlaması

T-ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Gastronomi Komitesi girişimleri sayesinde olmuştur.

Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği, Türkiye’nin kültürel mirasını, tarihi ve doğal zenginliklerini ve ortak değerlerini uluslararası platformlarda tanıtmayı hedefleyerek 2014’te kurulmuştur.

T-ONE Derneği’nin Onursal Başkanı Çiğdem Simavi, Yönetim Kurulu Başkanlığını Demet Sabancı Çetindoğan, Başkan Yardımcısı Sevda Elgiz, Danışma Kurulu Üyemiz Prof.Dr. İlber Ortaylı, Arkeolog Nezih Başgelen, Emekli Büyükelçi Mithat Rende ,Ruken Mızraklı, Harika Güral, Kıvılcım Kocabıyık, Özlem Gençoğlu ve Avi Alkaş yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmekteler...