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Geçen yıl yüzde 37 büyüdü

- Arkas Petrol, 2017'de filosuna kattığı iki yeni tankerle taşıma kapasitesini yüzde 16 artırırken yılı 875 bin ton yakıt ikmali yaparak kapattı

Geçen yıl yüzde 37 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Arkas Petrol, 2017 yılında filosuna kattığı iki yeni tankerle taşıma kapasitesini yüzde 16 artırırken yılı 875 bin ton yakıt ikmali yaparak kapattı. Şirket, tonaj bazında sektör ortalamasını katlayarak yüzde 37’lik büyüme yakaladı.
Arkas Holding açıklamasına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan 2015-2016 ve 2016- 2017 Petrol Piyasası Raporları’na göre en fazla transit ihrakiye satışı gerçekleştiren şirket olan Arkas Petrol, 2017 yılında tonaj bazında yüzde 16 büyüyen sektörün iki katından fazla büyüme gerçekleştirerek yüzde 37 büyüme yakaladı.
Arkas Petrol, 2017’de aldığı iki tanker, M/T Alaçatı ve M/T Bayraklı ile tanker sayısını 7’ye, kapasitesini de 18 bin 888 DWT’ye çıkardı. Türk bunker sektörünün en büyük ikmal tankerine ve sekiz yaş ortalamasıyla da en genç filosuna sahip olan şirket, Arkas isminin yansıttığı güven ve kaliteden ödün vermeyen yapısı, deneyimli personeli, kaliteli yakıt ve rekabetçi fiyatlarla hizmetlerini sürdürüyor.


- Her 3 gemiden 1’inin yakıtı Arkas Petrol’den


Dünya bunker pazarında önemli bir paya sahip olan ve Türkiye'de ikmal yapılan her 3 gemiden 1'inin yakıtını sağlayan Arkas Petrol, 2017 senesini 875.000 ton yakıt ikmali yaparak kapattı. Kocaeli’de kullandığı Solventaş Terminali’ne ek olarak Marmara’nın diğer ucundaki Ereğli’de ikinci bir terminalden daha hizmet veren Arkas Petrol, Marmara’nın iki farklı tarafında yer alan terminaller sayesinde yakıt ikmali operasyonunda hız ve ürün çeşitliliği sağlıyor.

Yaptığı yeniliklerle kendini ve Türk yakıt ikmal sektörünü geliştiren Arkas Petrol, çevre duyarlılığı anlamında da önemli adımlar atıyor.

2015 yılında dünyada yüzde 0,1 sulfürlü fuel oil ikmali yapan sayılı şirket arasına giren Arkas Petrol, Londra’daki Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 70'inci toplantısında IMO tarafından alınan 2020 yılında yüzde 0,50 m/m küresel kükürt üst sınırının uygulanması kararına göre gerekli adımları atıyor.
 

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Arkas PetrolArkas Holding
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