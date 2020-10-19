Gelecek test edildi

YazılımTest ve Kalite Derneği tarafından bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilen Uluslararası TestIstanbul Konferansı tamamlandı. Pandemi nedeniyle bu kez online olarak hayata geçirilen konferans, 8 Ekim 2020 tarihinde sektörün önde gelen profesyonellerini ağırladı. Buyılki sloganı “Yapay Zeka İle Geleceğin Yazılım Testine Hazırlan!” olankonferansta ana tema olarak Test ve Test Otomasyonunda Robotik Süreç Otomasyonu(RPA) işlendi. Alt tema olarak Sürekli Test, Sürekli Entegrasyon ve DevOpskonuları ele alındı. Dünyanın dört bir yanından katılan 6 keynote ve 30konuşmacı 25’in üzerinde oturumda sektör profesyonelleriyle buluştu.

Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük yazılım test etkinliği olan Uluslararası TestIstanbul Konferansı, Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen’in “Sihire Karşı Test: Test Odaklı Geliştirme (TDD) Kodunuzdaki İllüzyonu Nasıl Bozacak?” başlıklı açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında TDD’nin, başarının en önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizen Yitmen, “TDD mantığıyla işimizi yaparsak hem hayat hem iş daha kolay olur. Çünkü başarısız olduğumuz yeri hızlı buluruz. TDD kritik bir kaya tırmanışında olduğu gibi küçük ama güvenli adımlarla ilerlememizi sağlar. Gaza basıp gitmemizi engeller. TDD ‘eğer bozuk değilse, tamir etme’ sendromunu aşmamızı sağlar, TTD kodlamanın temiz ve düzgün olması için bizi motive eder” dedi.

“Botlara test etmeyi öğretiyoruz”

Dünyanın önde gelen sektör uzmanlarından, uygulamaların test süreçlerini tamamen botlar tarafından sağlayan Test.ai’nin ana mühendisi Tariq King, keynote konuşmasında yapay zekanın yazılım testinde nasıl kullanılabileceğini ve şirket olarak bu alanda neler yaptıklarını anlattı. King, “Biz Test.ai’nin yapay zeka destekli yazılım araçlarıyla testi her zamankinden daha hızlı hale getiriyoruz. Bugün bizim konumuz insanların değil botların nasıl test ettiği. Botlara test etmeyi öğretiyoruz. Fonksiyonel test için yapay zeka çok güçlü bir araç. Yapay zeka ile test, hataların daha iyi teşhis edilmesine, akıllı analizler sunulmasına önemli bir katkı sağlıyor. Ayrıca otomasyonu otomatikleştirmek için de yapay zekadan yararlanılabilir. Testten öğrenip süreci otomatikleştirebiliriz. Kalite mühendisinin otomasyon senaryosu yazması yerine, yapay zeka daha hızlı, daha ucuz ve daha iyi senaryolar yazabilir. Gelecekte yapay zeka ile test daha çok ön plana çıkacak” dedi.

“Başarı için test etmek zorundayız”

Continuous Delivery, DevOps ve Yazılım Geliştirme konularında dünyanın önde gelen isimlerinden, danışman, kanaat önderi ve JoIt Ödüllü Continuous Delivery kitabının ortak yazarı Dave Farley,“Yazılım Mühendisliği: Zanaatkarlık Yeterli Değil” başlıklı keynote konuşmasıyla sektör profesyonelleri ve geliştiriciler için yazılım mühendisliği dinamiklerini masaya yatırdı. Farley şöyle konuştu: “Yazılım mühendisliği zanaatkarlığın ötesinde bir şey. Yazılım sektörünün gelişimine baktığınızda belki bulunduğumuz aşama zanaatkarlık olabilir ama gitmemiz gereken yer yalın üretim tekniklerine ulaşmak. Yazılımda bizim en büyük problemimiz de tasarım. Bu konuda da testle yol alabiliriz. Bilimsel bir yaklaşımla hareket edip başarıya ulaşmak için sürekli test etmek zorundayız” dedi.



Uygulama performansı izleme, yazılım geliştirme, yazılım testi, API testi ve API yönetimi için araçlar sunan Smart Bear’de mühendislik direktörü olarak görev alan Andrii Dzynia da konferansın ilgi çekici konuşmacıları arasında yer aldı. Candy Crush gibi dünyanın en çok satan oyunlarını geliştiren King’de mühendislik müdürü ve Spotify’da teknik program müdürü olarak görev alan Dzynia, konferansta “Dağları Yerinden Oynatabilen Ekip” başlıklı konuşmasında güçlü takım yaratmanın formülünü paylaştı. Dzynia, “Birbirine saygı duyan, özgürce tartışabilen kişilerden oluşan takımlar aynı zamanda onları işin ötesinde birleştirebilen iyi bir amaç da bulduklarında her türlü zorluğu aşacak güçlü bir performans ortaya koyabilirler. Ekipteki herkes amacını, neyin ona ilham verdiğini bilir, besleyici geri bildirimler alır, takımındakilerle derin ve anlamlı diyaloglar kurabilirse başarı için en önemli formülü yerine getirmiş olur. Tüm bunları sağlayan şirketler de kültür olarak önemli bir aşama kaydederler” diye konuştu.

Gelecek planları paylaşıldı

Yazılım testleri geliştiren Norveçli danışmanlık firması Promis Qualify’ın kıdemli test müdürü Christian Brødsjø, Norveç Oslo’da son teknolojiye sahip havalimanının testlerini gerçekleştirdi. Brødsjø, “Sınır Gökyüzü: Yeni Bir Havalimanı’nı Nasıl Test Edersiniz?” başlıklıkonuşmasında1 yıl boyunca ekibiyle birlikte havalimanı testlerini nasıl gerçekleştirdiklerini ve neler yaşadıklarını konferans katılımcılarıyla paylaştı. Yıllar önce İngiltere'nin başkenti Londra'da uzun zamandır beklenen Heathrow Havaalanı 5'inci terminalinin maliyeti ile olduğu kadar açılış sonrası yaşanan fiyaskoyla gündeme gelmesinin Oslo Havalimanı’nı için yapılan testin en önemli motivasyonu olduğuna değinen Brødsjø, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada asıl sorun açılış öncesinde sistemin test edilmemesiydi. Bunun için Oslo’da havalimanı inşaat aşamasında iken biz sistemi test etmeye başladık. Bizden istenen 1 yıldan az bir zamanda havalimanındaki tüm süreçleri test etmemizdi. Beni baştan sona oldukça heyecanlandıran bu iş2015 yılı Mart ayında başladı. 2016 yılı Aralık ayına kadar 61 test gerçekleştirdik. Sonuçta Yeni Oslo Havalimanı tam zamanında ve hedeflenen bütçede herhangi bir sapma olmadan açıldı. Belli hataların önüne geçmek için de sonraki yıllarda da 2017-2019 arasında da süreçleri test etmeye devam ettik.”

Expedia.com ve Hotels.com’un kalite mühendisliğini yapan Miro Barsocchi ise “Bir Kalite Mühendisinin Kod Yazması Gerekir Mi?” başlıklı konuşmasında kod yazmanın kalite mühendisinin hayatında yeri olup olmadığını sorguladı.

Konferans paralel oturumlarda da güçlü konuşmacaları ağırladı. Türk Hava Yolları’ndan Erman Doğan, iyzico’dan Yalçın Yenigün, Turksat’tan Mehmet Gök, Intertech’den Serkan Can ve daha pek çok konuşmacı sektöre, yenilikçi uygulamalara ve gelecek döneme ilişkin deneyim ve planlarını katılımcılarla paylaştı.

Rapordan kritik mesajlar

Uluslararası TestIstanbul Konferansı’nın önemli özelliklerinden biri de her yıl Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından hazırlanan Türkiye Yazılım Kalite Raporu’nun konferansla eş zamanlı yayınlanıp katılımcıların erişimine açılması. Sektör için adeta yol gösterici bir rehber niteliği taşıyan Türkiye Yazılım Kalite Raporu’nun 2020-2021 sayısındaRobotikSüreç Otomasyonu (RPA) pazarının 2020 yılında 1,3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı belirtilirken, 2021 yılına ilişkin pazar büyüklüğü beklentisi ise 2,9milyar dolar olarak ortaya konuluyor. Raporda çevik uygulamaların sektörde büyümeyi sürüklediğine dikkat çekiliyor ve şirketlerin son yıllarda daha basit ve sade yazılım geliştirme ile yazılım test metotlarına yöneldiklerine de dikkat çekiliyor. Raporda önemli bir saptama da şöyle geçiyor: “Çeviklik sadece yeni yönetim uygulamalarını değil aynı zamanda birim test (unit testing),sürekli test (continuous testing), sürekli entegrasyon (continuous integration)ve sürekli teslim (continuous delivery) gibi yeni teknik uygulamaları hızla adapte etmeyi de gerektiriyor.” Önümüzdeki dönemde çevik uygulamalarla birlikte bu pratiklerin daha da yaygınlaşacağının altı çiziliyor.

Pandemi nedeniyle düşük temas ekonomisi yaratıldığını ve bu nedenle salgının otomasyonu ön saflara taşımak için önemli bir fırsat sunduğunu da belirten rapor, “Özellikle manuel olarak tekrarlanan süreçlerin pandemiyle birlikte robotik süreç otomosyonuna geçtiğini görüyoruz” deniliyor.