Gelinlikte rüzgar değişti

Almanya, 3 milyonu aşan Türk vatandaşına ev sahipliği yapmanın yanında Türk ihracatçısının en büyük ihraç pazarı konumunda yer aldı. Türkiye ihracatında Almanya’nın payı yüzde 9.8 olurken, Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret rakamlara da olumlu yansıyor. Erken rezervasyon ve uçak bileti satışlarına göre bu yaz 6 milyon Alman vatandaşın Türkiye’ye gelip tatil yapması bekleniyor. Yaz sezonunun başlamış olmasıyla bu durum Türk gelinlikçilerini de şimdiden canlandırmaya başladı. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen gelin adaylarının sık sık ziyaret ettiği İstanbul’daki Türk gelinlikçilerine Alman gelin adayları da eklendi. Bu durumdan memnuniyetini dile getiren, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde gelinlik mağazaları bulunan Janset Bac Dülger konuyla ilgili olarak ; ‘ Geçen sene ağırlıklı olarak gelinliklerimizi talep eden ülke profiline baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, İran, Suriye, Suudi Arabistan, Ukrayna’yı sıralayabiliriz. Bu sezon havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonu başladı, gerek internet ön siparişler veya randevular gerek mağaza ziyaretlerinde Alman kızları oldukça yüksek paya sahip. Bizimle Türkiye’ye gelmeden iletişime geçip geleceği tarihi bildiriyorlar, genellikle çoğu önce İstanbul’a gelip sonrasında tatil yapacağı şehre gittiğinden biz işi hızlandırmak adına önden online kataloglarımızı onlara mail atıyoruz.Gelip burada deneyip karar verdikten sonra tadilat gereken işlerde ise tatil dönüşü tekrar uğrayıp ülkelerine dönüş yapıyorlar. ‘ diye belirtti.





‘KRALİYET DÜĞÜNÜNDEN SONRA PRENSES GELİNLİKLERE İLGİ ARTTI’





19 Mayıs'ta İngiltere’de gerçekleştirilen Prens Harry’nin Kraliyet Düğünü’nden sonra eşi Meghan Markle’in gelinlik tercihi tüm dünyada konuşuldu. Nikah veya düğünlerinde asil ve zarif görünümde olmak için Royal gelinlik modellerine olan ilgiyi artırdı. Janset Dülger ; ' Royal Gelinlik yani Prenses Kesim veya Saray Tipi Gelinlik modeli diye adlandırılan bu tarz gelinlikler üste oturan belden itibaren hacim ve hareket kazanan, düğününde prenses edasıyla süzülmek isteyen romantik gelin adaylarına hitap eden modellerdir. Prenses kesim gelinlikler bele kadar oturan modeller olduğu için üst kısımda taş işlemeler, dantel veya saten kumaş kullanımı şık duracaktır. Straplez, V yaka, kalp yaka veya uzun kollu birbirinden farklı birçok Royal gelinlik modelleri k gelin adaylarının da Kraliyet Düğünü sonrası daha çok ilgisini çekmeye başladı. Hatta ülkemizde de Türk gelin adayları bile Meghan’ın gelinlik fotoğraflarını telefonlarından bize göstermeye başladı. Prenses gelinlik modelleri otel düğünlerine, yalı, saray, kasır gibi tarihi mekanlara daha çok yakışacaktır. Mağazalara gelen gelin adaylarına Royal gelinlik nasıl olmalı, duvak seçimi, kuyruk uzunluğu renk seçimi gibi konularda bilgi verip, doğru tercih yapmaları için destek oluyoruz dedi

