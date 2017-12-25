VAN (AA) - YUSUF SOYALP - Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile hayata geçirilen Van Tekstilkent, istihdam ve ihracat rakamlarıyla bölgede işsiz gençlerin umudu oldu.

Kentte istihdama katkı sağlamak amacıyla 2013 yılında Van- Hakkari karayolunda 300 dönüm alanda yapımına başlanan Tekstilkent'te, 57 milyon lira kaynakla 32 fabrika inşa edildi.

Binaların teslim edilmesiyle üretime başlayan 14 firma, bin 200 kişiye iş imkanı sağlayarak, kentteki işsizliğin azalmasına da katkı sundu.

Kısa zamanda ekonomik anlamda kentin lokomotifi haline gelen Tekstilkent'te üretilen ürünleri Fransa, Hollanda, Brezilya ve İran gibi ülkelere ihraç eden firmalar, Van'ın sahip olduğu potansiyeli de ortaya koydu.

- "İstihdam sayısı her ay istikrarlı bir şekilde artıyor"

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Van'da Tekstilkent, Fuar ve Kongre Merkezi, Urartu Müzesi, Abalı Kayak Merkezi ve İnci Tur Gemi Alımı gibi projelerin hayata geçirildiğini anlattı.

Güray, bu kapsamda kente kazandırılan Tekstilkent'te üretime başlayan 14 firmanın istihdam ve ekonomiye önemli katkı sunduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanlığının sağladığı 6. Bölge Teşvik Destekleri ile kentteki genç iş gücü potansiyelinin firmaların ilgisini çektiğini belirten Güray, şunları kaydetti:

"Van Tekstilkent'te şu anda bin 200 kişi istihdam edilmektedir. Bu sayı her ay istikrarlı bir şekilde artıyor. Tekstilkent firmaları tam kapasiteye ulaştığında, tek vardiya için yaklaşık 3 bin kişilik direkt istihdam sağlanmış olacak. Sadece işçilerimize ödenecek asgari ücretler üzerinden bile hesap yaptığımızda, sağlanacak istihdam sayesinde il ekonomisine aylık 3,5 milyon lira doğrudan katkısı olacak."

- "10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz"

Emek yoğunluklu sektörlere verilen desteklerle kentin dışarıya verdiği göç oranında azalmaların yaşanacağını dile getiren Güray, şöyle konuştu:

"Tekstilkent ile başlayan kümelenme süreci ve ilimizin sahip olduğu yüksek genç iş gücü sayesinde ülkemizin önemli bir tekstil üretim merkezi olmaya adayız. Hükümetimiz tarafından uygulanan bir başka önemli program olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 23 il içerisinde yer alan ilimiz özellikle tekstil sektöründe desteklenmeye uygun görülen 5 ilden birisi olarak belirlenmiştir. Van Tekstilkent ikinci etabının devreye girmesi ve Tekstilkent dışına kanalize edilecek firmalarla orta vadede yaklaşık 10 bin kişilik doğrudan istihdam sağlamayı hedefliyoruz."

Gelecek yıl Tekstilkent'in tam kapasiteyle üretime geçmesini hedeflediklerini belirten Güray, o zaman kentte üretim yapan firmaların ekonomiye ve ihracata katkısını daha iyi hissedebileceklerini vurguladı.

Tekstilkent'te ihracat yapabilecek kapasiteye ve kaliteye sahip çok önemli firmaların bulunduğunu aktaran Güray, "Van'ın 2016 yılı toplam ihracatı 38 milyon dolardır. İlimiz genelinde bulunan tekstil firmalarının yapacağı katkı ile ihracatımızın en az 2 katına çıkmasını öngörüyoruz." dedi.

- "Van artık terörle değil, tekstil sektörüyle anılacak"

Van Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayram ise Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı sayesinde kent ekonomisi ve istihdamına önemli katkının sunulduğunu söyledi.

Bayram, bölgenin kalkınması için üretime yönelik yatırımların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bölgede tekstil üretiminin yapılabileceğini herkese göstermeyi hedeflediklerini kaydeden Bayram, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle kentimizde terörü bitirdik ve kentimiz artık terörle değil, iş sektörüyle anılacak. Van'da artık insanlar tekstilin büyük bir üretim olduğunu biliyor. Bunun için de Van'da tekstil fuarları ve defileleri yapılmasını istiyoruz. Van'da bu yıl yüzde 40 kapasiteyle çalışmamıza rağmen ciddi bir ihracat oranına ulaştık. Tekstil atölyelerimizde ürettiğimiz ürünleri dünyanın birçok yerine gönderdik. 2016'da Fransa, Hollanda, Brezilya ve İran gibi ülkelere 12 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik"

Bayram, Van'ın genç nüfusunun kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getirerek, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı sayesinde büyük tekstil firmalarının da kente geleceğine inandıklarını aktardı.

- "Tekstil atölyesi ekmek kapımız oldu"

Tekstil fabrikasında çalışan işçilerden Hicran Tapar da Tekstilkent sayesinde iş sahibi olduğunu söyledi.

Okulu bitirdikten sonra farklı yerlerde çalıştığını anlatan Tapar, "Burası kurulduktan sonra bizlerin ekmek kapısı haline geldi. Bizim ve kentimizin en önemli ve en büyük iş yeri. Bu da bizleri mutlu ediyor ve severek işimizi yapmamızı sağlıyor. Burada kazandığım parayla hem ailemin geçimini sağlıyorum hem de kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum." dedi.