Genel müdür oldu

Gedik Yatırım, 2015 yılından bu yana Gedik Yatırım Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ersan Akpınar’ı Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atadı. Akpınar, bankacılık ve sermaye piyasalarında toplam 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir isim.

TÜRKİYE’NİN önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, bankacılık ve sermaye piyasalarının deneyimli yöneticilerinden Ersan Akpınar’ı Genel Müdürlük görevine atadı. Ersan Akpınar, Gedik Yatırım’da Genel Müdürlük göreviyle beraber Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütecek.

Bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları alanında çeşitli kademelerde 20 yılı aşkın deneyime sahip ve bu süre içinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış olan Ersan Akpınar, 2015 yılından bu yana Gedik Yatırım’da Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ersan Akpınar Hakkında

Ersan Akpınar, Bilkent Üniversitesi, Ankara Fen Fakültesi, Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Finans ve sermaye piyasalarındaki kariyerine 1998 yılında Egebank’ta başlayan Akpınar, 2000 yılında Osmanlı Bankası’na Yatırım Ürünleri Geliştirme ve Nakit Yönetimi Uzmanı olarak geçiş yaptı. 2002 yılında Akbank’ta Yatırım Ürünleri Yöneticisi olarak göreve başlayan Akpınar, 2002-2015 yılları arasında AK Portföy Yönetimi Pazarlama Yöneticisi, Akbank Bireysel Bankacılık Üst Gelir Grubu Pazarlama ve Yatırım Ürünleri Yöneticisi, Bireysel Bankacılık Üst Gelir Grubu Pazarlama ve Yatırım Ürünleri Müdürü ve Üst Gelir Grubu Uzman Servisler Müdürü olarak görev aldı. 2015 yılında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ye Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiş yapan Akpınar, Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı’na sahip.

Gedik Yatırım Hakkında:

Kurulduğu 1991 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, Türk sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. SPK tarafından Geniş Yetkili Aracı Kurum yetkisi verilen Gedik Yatırım’ın aracılık hizmetleri, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, saklama, halka arz, kurumsal finansman ve araştırma hizmetlerini yatırımcılarına sunmaktadır.

Gedik Yatırım 2010 yılında halka açılmış ve pay senetleri “GEDIK” sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Ana ortaklarından Inveo Yatırım Holding (INVEO) de Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem görmektedir. Gedik Yatırım ve iştirakleri, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından konsolide olarak yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)’ görünümü ise ‘stabil’ olarak belirlenmiştir.

Şirket, 30 yıldır yerli ve yabancı fark etmeksizin tüm yatırımcılara deneyimli personeli ve son teknolojinin sunduğu hızlı ve güvenli platformlarda, sürdürülebilir değer yaratma sorumluluğu ile üstün kalitede hizmet sunmaktadır. Sektörde öncü konumda yer alan Gedik Yatırım, yatırımcı odaklı hizmet anlayışını ve yatırımcılarına her zaman beklentilerinin üzerinde hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve ülke genelindeki 44 şubesi ve 430’dan fazla çalışanı ile sürdüren Gedik Yatırım, stratejik iş birliği içerisinde olduğu PTT şubeleri ile sektörde öncü konumdadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre; Gedik Yatırım, sektörde en çok şubesi olan birinci, en çok çalışanı olan üçüncü kurumdur.

Gedik Yatırım, sermaye piyasalarına olan inancını; artan şube ve çalışan sayısının artışına ilaveten, yaptığı yatırımlarla da göstermekte, Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader, Online Şube ve 444 0 435 Yatırım Merkezi ile yatırımcılarına kesintisiz hizmet sunmaktadır.