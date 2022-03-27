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Genel Müdür oldu
Şimşek Genel Müdür oldu
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Genel Müdür oldu

KOBİ'lerle ilgili yaptığı çalışmalarla ses getiren etkinliklere imza atan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek İş Faktoring Genel Müdürü oldu..

Genel Müdür oldu

Şahismail Şimşek İş Faktoring Genel Müdürü oldu... Türkiye İş Bankası’nın iştiraki İş Faktoring’in Genel Müdürlük görevine 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Şahismail Şimşek’in atanmasına karar verildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Şahismail Şimşek 1992 yılında İş Bankası’nın Yenişehir/Ankara Şubesi'nde Memur olarak göreve başladı. Çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2007'de Ticari Bankacılık Ürün Bölümü'nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak çalıştı.

Daha sonra Avcılar Ticari Şube Müdürü ve Ticari Bankacılık Satış Müdürü olan Şimşek, Kasım 2017'den bu yana İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Şahismail Şimşekİş Faktoring Genel Müdürü
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