Öğrencilerden geri dönüşüme destek geldi. Hisar Okulları öğrencileri “Dünyanın Sesi Olun, Sesiniz Bir Fidan Olsun!” diyerek harekete geçti ve Recycle the World Film Yarışması ile geri dönüşüme dair önemli bir kampanya başlattı.

Hisar Bilim Kıvılcımları (STEM Science Sparks) Kulübü öğrencileri, 2020/2021 eğitim yılında başlattıkları kampanya ile geri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konularında farkındalık yaratırken, pandemi sürecinde kullanımı artan plastik ve maskelerin kontrollü şekilde yok edilememesinin çevreye yarattığı hasara da dikkat çekiyor.

Okulun ortaokul bölümü öğrencilerine açık olan yarışma için stop motion tekniği ile hazırlanacak filmler, geri dönüşümün önemine vurgu yapacak. Yarışma sonrasında seçilecek filmler için katılımcılar adına TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunulacak.