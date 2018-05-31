Geri dönüşüme dikkat!

Birleşmiş Milletler sürdürülebilir çevre için tek kullanımlık plastiklerin üretiminin ve aşırı kullanımının acil olarak azaltılması çağrısında bulunurken, OMÜD Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu da hem bireyleri, hem kurumları geri dönüşüme desteğe davet etti. Görenoğlu, “Evsel ve diğer atıklar ile gezegenimizin çöplüğe dönüşmemesi için çevreye duyarlı ambalaj malzemelerinin kullanımı kadar ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına da özen göstermeliyiz” dedi.

Doğada tamamen çözülemeyen atıkların çevreye verdiği tahribat her geçen gün artarken, yılda en az 8 milyon ton plastiğin okyanuslara dökülmesi denizlerimizdeki canlıları tehdit ediyor. Deniz ve okyanusların 11 kilometre derininde dahi canlıların midelerinde plastik lifler çıkarken, çevre kirliliğinin ulaştığı bu boyut küresel çapta sivil toplum kuruluşlarını alarma geçirdi. Birleşmiş Milletler bu yıl Dünya Çevre Günü’nü, “Plastik Kirliliğine Dur De!” teması ile kutlayarak hükümetleri, iş dünyasını ve bireyleri sürdürülebilir alternatif ambalaj malzemeleri kullanmaya davet edecek.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından çevre sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı tüm dünya geneline yayarak çevre bilinci oluşturmak amacıyla her yıl 5 Haziran’da kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’ bu yıl “Plastik Kirliliğine Dur De!” temasını taşıyor. Ambalaj kullanımı ile ilgili; hükümetlerin, endüstrinin, toplulukların ve bireylerin bir araya gelip sürdürülebilir alternatifleri araştırması hakkında farkındalığa davet eden bu yılki etkinliklerde, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya miras bırakabilmek için okyanuslarımızı kirleten ve deniz yaşamını zedeleyen tek kullanımlık plastiklerin üretiminin ve aşırı kullanımının acil olarak azaltılması çağrısında bulunulacak.

‘Hepimiz sorumluyuz’

Çevre kirliliğinde toplum olarak hepimizin sorumluluğu olduğunu belirten Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, “İklim değişikliğine uyum ve düşük karbon ekonomisine geçiş aşamasında çözülmesi gereken bir sorun. Bu sorunun çözüm aşamasında hepimiz sorumluyuz. Kullandığımız ambalaj malzemeleri çevreye duyarlı ve saygılı olmalı. Zira gıdadan tekstile, teknolojiden perakendeye kadar tükettiğimiz her ürün veya ambalaj malzemesi doğada çözülme süreci uzadıkça bir taraftan

çevreyi kirletirken, bir taraftan da doğal kaynaklara zarar veriyor. Tabii sorun sadece plastik atıklarından ibaret değil. Türkiye’de genel olarak ambalaj atıkları konusunda maalesef hem kamu, hem de tüketiciler yeterli duyarlılığa sahip değil. Unutmamalıyız ki, ambalaj atıkları çöp değil, aynı zamanda sanayimizin bir hammaddesidir. Özellikle kağıt atıklarımızı evsel atıklarla ve diğer ambalaj atıklarıyla karıştırmayalım, ayrı toplayalım.

Kağıt yapısı gereği narin bir ürün olmasından dolayı diğer atıklarla karıştığı takdirde kolayca yok olabilir. Bu durumda ciddi bir, sanayi hammaddesinin kaybı demektir. ” dedi.

Geri dönüşüme dikkat!

Oluklu mukavvanın doğada 3 ayda yok olurken, diğer ambalaj türlerinin çözülmesinin 500 ile 4 bin yılı bulduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Görenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu da

ekosisteme zarar veriyor. Dolayısıyla kullandığımız giysiler, evsel ve diğer atıklar ile gezegenimizin bir çöplüğe dönüşmesini istemiyorsak; geri dönüşüme önem verelim.”

İnsansız Henderson Adası bile 18 ton plastikle kaplı!

• Her yıl dünyada 500 milyar plastik poşet kullanılıyor.

• Her yıl, okyanuslara en az 8 milyon ton plastik dökülüyor.

• Her dakika, bir çöp kamyonu dolusu plastik okyanuslara dökülüyor.

• Son on yılda geçen yüzyılın bütününden daha fazla plastik atık üretildi.

• Yeryüzünün en ulaşılamayan noktalarında, deniz ve okyanusların 11 kilometre derininde, dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda dahi canlıların midelerinde plastik lifler var.

• Güney Pasifikte Pitcairn grubunun bir parçası olan insansız Henderson Adası, 38 milyon çeşit, 18 ton plastikle kaplı bulunuyor.

OMÜD Hakkında

Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği kısa adı ile OMÜD, 30 Eylül 1987 tarihinde ambalaj sektöründe ilk meslek kuruluşu olarak Türkiye oluklu mukavva sanayicilerini temsil etmek üzere kuruldu. OMÜD’ün kuruluş amacı; tüm ambalaj sektörünün üçte birini oluşturan oluklu mukavva ambalajının tanıtımını sağlayarak, kullanımını arttırmak, oluklu mukavvanın hijyenik, sürdürülebilir ve en çevre dostu ambalaj malzemesi olduğunu tanıtmak, üretim ve kullanımında standartlar oluşturup geliştirmek, ülkeler arası teknik bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktır. Dernek kuruluşundan iki yıl sonra 1989’da FEFCO’ya (Avrupa Oluklu Mukavva Sanayicileri Konfederasyonu) üye olarak kabul edilmiştir. 1996 yılında dernek isim değişikliğine giderek “Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği” ismini aldı. OMÜD’e 74 asıl ve 45 sempati üyesi kayıtlıdır. Asıl üyeler, toplam satışların % 75’ini gerçekleştiren 31 şirketi temsil etmektedir. Dernek, Ambalaj Dernekleri Federasyonu kurucu üyesidir. OMÜD üyeleri aynı zamanda; TOBB Ambalaj Meclisi ve Kâğıt Meclislerinin de üyesidir.