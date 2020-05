Gıda israfı uyarısı

COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde geçirdiğimiz Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlü tutmak daha da önemli hale geldi. Sabri Ülker Vakfı’nın paylaştığı bilgilere göre iftarda gün boyunca vücudun ihtiyaç duyduğu her besin ögesini içeren bir beslenme, güçlü bir bağışıklık sistemi için şart. İdeal bir iftar sofrasında meyve-sebzeler, tam tahıllar, yoğurt veya ayran gibi süt ürünleri ile proteinden zengin kırmızı et, tavuk, balık ve kuru baklagiller arasından tüm besin gruplarının yer alması gerekiyor. Örneğin protein grubu olarak tavuk seçilen bir öğünde tam tahıllı ekmek, yoğurt ve az miktarda yağ eklenmiş bir salata tüketerek ideal bir iftar öğünü hazırlanabilir. Bunun yanında et ve etli yemeklere yağ eklemeyerek, sebze yemekleri içinse sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli.

Sabri Ülker Vakfı, ayrıca, beslenmemize dikkat ederken gıda israfından da kaçınmamız gerektiği uyarısını yapıyor. Plansız ve fazla miktarda pişirilen yemekler çok sayıda artan yemeğe yol açabiliyor. İşte Sabri Ülker Vakfı’ndan Ramazan ayında gıda israfından kaçınma ipuçları:

Haftalık yemek listesi yapın, market alışverişini planlayın

Sağlıklı bir Ramazan için iftar ve sahurda besin çeşitliliğini sağlamak gerekiyor fakat bu sırada gıda israfından mutlaka kaçınmak gerekiyor. Covid-19 salgını nedeniyle markette geçirilen sürenin kısaltılması ve alışveriş sıklığının azaltılması gerekliliği, market alışverişini planlamayı daha da önemli hale getiriyor. Planlanarak yapılan market alışverişleri sayesinde ihtiyaç duyulmayan ürünler alınmıyor ve böylelikle israfın da önüne geçiliyor. Haftalık yemek listesi yapın ve ona göre alışverişinizi planlayın.

Daha küçük sofralara göre yemek pişirin

Kültürümüz gereği iftar sofralarımız her yıl kalabalık oluyordu. Ancak bu yılki Ramazan ayının Covid-19 salgınına denk gelmesi nedeniyle daha küçük iftar sofraları kuruluyor. Kalabalık sofralara alışkın kişiler yemekleri her zamanki gibi fazla pişirme eğiliminde olabilir. Oysa pişirilen yemek miktarını azaltarak israfın önüne geçmek mümkün.

Mutlaka Sahura kalkın

Sahur öğünü, normal düzende kahvaltı yerine geçiyor. Sahurda, gün içinde enerji sağlayacak ve tok tutacak tahıllara mutlaka yer vermek gerekiyor. Tam tahıllı ekmeklerin yanı sıra yulaf da sahurda tercih edilebilecek sağlıklı alternatiflerden biri. Yulaf, yüksek lif içeriği sayesinde gün içindeki tokluk süresini uzatıyor. Buna ek olarak en kaliteli protein kaynaklarından birisi olan yumurtanın da sahurda yer alması gerekiyor. Tuzsuz peynirler, tuzsuz salamura zeytinler ve bol yeşillikle sahur öğünü daha da sağlıklı hale getirilebilir.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.