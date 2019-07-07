Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar halk oylaması türkiye Macron döviz depo ihalesinde teklif sanayı
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi
Balık hamlesi
Balık hamlesi
İTO Rallisi başladı
İTO Rallisi başladı

Gıda israfı uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla birlikte gıda israfına verilen önem azalıyor. Yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken aldığımız ucuz ürünleri farklı yollarla muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz" dedi.

Gıda israfı uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla gıda israfına verilen önem azalıyor. Yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken aldığımız ucuz ürünleri farklı yollarla muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfının önüne bir türlü geçilemediğini, yaz aylarındaki tüketim alışkanlıklarının da israfı artırdığını savundu.
Ülkede her yıl yaklaşık 1,7 milyar adet ekmek ve 18 milyon tonun üzerinde sebze meyvenin israf edildiğini aktaran Palandöken, "İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz ve milli servetimiz çöpe gidiyor. Ülkemizde evler yanında lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu tüketim yerlerinde de gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor. Yemek servisi yapan tüm yerlerde tüketicinin talebine ve siparişe göre yiyecek pişirilmeli. Tüketiciler de tabaklarına tüketebilecekleri kadar yiyecek almalı. İsraf edilen gıdaların maliyetiyle ülkemizde onlarca okul, hastane, köprü ve yol yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, yaz aylarında tezgahlardaki ürün çeşitliliğinin tüketicileri cezbettiğine, ihtiyaç fazlası ürünlerin satın alındığına ve bu ürünlerin israf edilebildiğine dikkati çekti.
Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla gıda israfına verilen önemin azaldığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken aldığımız ucuz ürünleri farklı yollarla muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz. Annelerimizin ve büyüklerimizin yaptığı gibi yazın bol ve ucuz ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu gibi gibi birçok şekilde tüketebiliriz. Kışın abartılı fiyatlara ürün satın almak istemiyorsak yaz aylarındaki bolluk ve bereketi iyi değerlendirmeliyiz. Sebze ve meyvede kışın yaşanan fiyat dengesizliğinin şimdiden önüne geçmek için kışa hazırlık yapmayı unutmamalıyız. Bu sayede hem israfın önüne geçeriz hem de ürün fiyatlarını dengelemiş oluruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TESKIsrafGıdaBendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5