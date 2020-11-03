Gıda takviyesi üretecek

Türkiye’nin yerli kozmetik devi Farmasi, GMP İyi Üretim Uygulamaları standartlarına uygun olacak yeni gıda takviyesi tesisiyle 2021 başında tam kapasiteyle üretime geçmeyi planlıyor.

Bugünlerde güçlü bağışıklığın ne kadar önemli olduğunun bilinci ile vitamin, mineral desteği sağlayan ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan ürünleri gamına eklemeye devam eden firma, gıda takviyeleriyle büyümeye hazırlanıyor.

Sağlıklı yaşamın öneminin giderek artacağını öngörerek, gıda takviyesinde büyümeyi hedefe hedefleri arasına alan Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna; “Covid salgınından çok önce hazırlığımızı yapmıştık. Salgınla birlikte, bu ürünlerin önemi daha da arttı. Hazırlıklarımız son aşamada, tüm ürün grubumuzu seçtik. Nutriplus serimize yeni eklenecek ürünlerle birlikte, müşterilerimizin beslenme yolculuklarına çok daha fazla destek vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Peki, özel olarak tasarlanan yüksek kalite ürün formları neler;

• Öğün yerine geçen shakeler ve gıda takviyesi ürünleri

• Atıştırmalıklar

• Tazeleyici düşük kalorili içeceklerimiz, çaylar

• Gummy yani jel formunda ağızda kolayca eriyen ürünler

• Efervesan yani suda eriyen ürünler

• Sıvı formda ürünler (Kollajen vb.)

Bu ürünlerin içinde yarısı midede yarısı bağırsakta aktif hale geçecek iki ayrı etkiyi tek bir kapsüle sığdırdığımız ürünler de var. Planımız üç yıl içinde 100 çeşit ürüne ulaşmak.

Emre Tuna Kimdir?

Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna'nın torunlarından Emre Tuna, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Amerika’da devam etti.University Of Southern California’da İşletme ve Endüstri Mühendisliği okuyan Tuna, aynı zamanda pilot eğitimini de tamamlamıştır. Emre Tuna, Türkiye'nin en büyük doğrudan satış markası Farmasi’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Kozmetik ve sağlık sektöründe 70 yıllık deneyim...

Türkiye’nin lider doğrudan satış ve üretim firması Farmasi’nin temelleri 1950 yılında kendini bilime ve ilaç üretmeye adayan Dr. Cevdet Tuna ile atıldı. Dr. C. Tuna, Almanya Goethe Enstitüsü’nde Tıp Eğitimi sonrası Türkiye’ye dönüş yaptı ve 1950 yılında Tan Laboratuvarlarını kurdu. Geliştirdiği yüzlerce farklı formülde ilaç üretimi yaptıktan sonra kimyevi hammadde tedarik etmek üzere Tan Ecza Deposu’nu kurarak 14 bin eczacı müşteriye hizmet verdi.

Dr. C. Tuna, oğlu Hakan Tuna ile 1985 yılında kozmetik ve kişisel bakım sektörüne girdi. Likit ürün üretimi yaparak sektörde varlığını sürdüren ve ihracattaki büyük başarısıyla Tan-Alize Kozmetik, ek yatırımlarla büyümeye devam etti. 2003 yılında Farmasi ve Dr. C. Tuna markası doğdu. 2008 yılında ihracat pazarında birinci olan Farmasi 2010 yılında doğrudan satış sistemine geçti.

Farmasi, ürünlerini İstanbul Ömerli’de bulunan 200.000 m² büyüklüğü olan, günlük 1,5 milyon üretim kapasitesi ve 50 milyon adet dolum kapasitesi bulunan tesisinde son teknoloji dijital makinaları kullanarak üretiyor. Zengin ürün çeşitliliğiyle her zevke ve ihtiyaca yönelik makyaj, cilt bakım, saç bakım, kişisel bakım, parfüm, gıda takviyesi, Dr. Cevdet Tuna’dan özel formüllü doğal bileşen kullanılan ürünler, ve Mr. Wipes markalı ev temizlik ürünleriyle ürün gamını her geçen gün genişleterek, dünyada 5 kıta 125 ülkede tüketici ihtiyaçlarına çözüm buluyor.