Gıdada yeni trendler

Gıda teknolojileri olarak bilinen Foodtech; özellikle dünyadaki iklim krizi, son yıllarda yaşanılan salgın, lojistik sıkıntılar ve daha birçok sebepten dolayı bugün önemli bir noktada. Bu nedenle güvenilir gıdaya, sürdürülebilir üretime, akıllı lojistik sistemlerine ve etkin tarım uygulamalarına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılayacak olan foodtech sektörü oldukça ilgi çekiyor. Sektörde gıda ürünlerini geliştirmek, üretmek ve dağıtmak için son teknolojiler kullanılıyor. Güvenilir gıdaların seçimine, muhafaza edinimine, işlenmesine, ambalajlanmasına ve kullanımına yönelik uygulamalar da bulunuyor. Ayrıca tüketicilerin yiyecekler ile ilgili etkileşimlerine yönelik çalışmalar hız kazanıyor.

2019 yılında 220 milyar dolarlık bir pazara sahip olan ve dünya genelinde ilgi çekici bir hal alan FoodTech’in 2027 yılında 342 milyar dolara çıkması bekleniyor. Diğer yandan, Foodtech alanına yapılan yatırımlar hızla artıyor. 2021 yılında özellikle Avrupa’da bu alana yapılan yatırımların daha fazla olduğu görülüyor ve ekosistemin payı %20’i seviyesinin üstüne çıkıyor.

Gıda teknolojileri sektörü 2022 trendlerinin örnek uygulamalar üzerinden detaylı şekilde incelendiği GOOINN Foodtech Raporu’nda önemli 12 trend başlığı şu şekilde aktarılıyor;

Trend 1: Alternatif protein üretimi artıyor

Kültürlenmiş et, laboratuvarda yetiştirilen yiyecekler, bitki bazlı beslenme, yenilebilir böcekler ve mikoprotein başlıca alternatif protein kaynaklarıdır. Tüketiciler hem sağlık hem de çevresel kaygılar nedeniyle bu kaynaklara yönelmektedir. Diğer yandan, 3 boyutlu baskı, fermantasyon ve moleküler biyolojideki gelişmeler sürdürülebilir alternatif protein üretim çözümlerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Böylece gıda şirketleri endüstriyel et üretimindeki etik kaygıları ve karbon ayak izini dengeleyebilmektedir.

Trend 2: Nutrasötikler yükseliyor

Gıdalar kullanılarak hazırlanan, hap toz veya diğer tıbbi ilaç formunda tüketime sunulan nutrasötikler yükselen bir trenddir. Özellikle Kovid-19 salgını ile birlikte nutrasötiklere olan ilgi giderek artmaktadır.

Trend 3: Gıda tedarik zincirindeki yenilikler devam ediyor

Covid 19 pandemisi ile birlikte e-ticaret her sektörde olduğu gibi gıda tedarik zincirindeki yenilikleri beraberinde getirmiştir. Artan bu trend ile gıda markaları, isteğe bağlı çevrimiçi teslimat hizmetleri sunmaktadır ve doğrudan müşteriye dağıtım modellerini geliştirdikleri dijital platformlar aracılığıyla uygulamaktadır. E-ticaret sayesinde markalar müşteri deneyimini geliştirmek ve satışları iyileştirmek için çok kanallı dağıtıma da odaklanmaktadır.

Trend 4: Gıda ürünlerinin kalitesi ve gıda güvenliğine ihtiyaç artıyor

Tüketiciler satın aldıkları gıda ürünlerinin kalitesi konusunda daha düşüncelidir ve gıda güvenliği önemli bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle gıda güvenliği ve şeffaflığı gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Trend 5: Beslenme bilincindeki artış, kişiselleştirilmiş beslenme çözümlerine talebi arttırıyor

Tüketiciler arasında beslenme bilincindeki artış, kişiselleştirilmiş beslenme çözümlerine olan talebi artırmaktadır. Bunlar temel diyetler ile sınırlı olmayıp, şeker ve glutensiz beslenme, vegan beslenme, temiz etiketli gıda ürünleri gibi kişisel tercihleri de içinde barındırmaktadır.

Trend 6: Restoranlar veriye odaklanarak dijitalleşiyor

Restoranların dijitalleşmesi artan trendler arasındadır. Bunun en büyük sebebi sorunsuz operasyon yönetimi ve gelişmiş müşteri deneyiminin sağlanmasıdır. Restoran markalarının her aşamada veri toplaması operasyon boyunca veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılmaktadır.

Trend 7: Gıda yönetim çözümlerine ihtiyaç arttı

Gıda üretim süreçlerinin ve tedarik zinciri operasyonlarının optimize edilmesi için gıda yönetimi çözümleri önemli geleceğin trendleri arasındadır. Bu çözümlerin ortaya konulması için büyük veri analitiği, yapay zeka ve gerçek zamanlı izleme gibi çeşitli teknolojilerden yararlanılmaktadır.

Trend 8: Girişimciler çevresel ayak izini ve gıda israfını azaltmaya odaklandı

Gıda girişimcileri ve büyük şirketler çevresel ayak izini en aza indirmek ve maliyetlerden tasarruf etmek için gıda israfını azaltmaya odaklanmaktadır. Özellikle gıda izleme çözümleri bu noktada gıda üreticilerinin, restoranların ve akıllı şehirlerin gıda atıklarını azaltmalarına olanak tanımaktadır.

Trend 9: Robotik teknolojiler değer zincirine dahil ediliyor

Gıda üretimi sırasında verimliliği, tutarlılığı ve ölçeği geliştirmek için tüm değer zincirine robotik teknoloji dahil edilmeye başlanmıştır. Bu noktada gıda işleme robotları ve drone’lar hızlı ve uygun maliyetli gıda etiketleme ve izleme sağlamaktadır.

Trend 10: 3 boyutlu gıda yazıcıları geleceğin trendleri arasında

Kişiselleştirilmiş diyet ve alternatif protein bazlı yemeklerin yanı sıra hassas ve tekrarlanabilir beslenme olanakları sağlamaktadır.

Trend 11: İç mekan çiftçiliği geleceğin en dikkat çekici trendi

Girişimciler daha kısa, daha sürdürülebilir ve esnek bir tedarik zinciri yaratmak, çiftliği daha akıllı hale getirmek, geleceğin çiftliğini ve ürünlerini ortaya çıkarmak için iç mekan çiftçiliğine önem vermeye başlamıştır.

Trend 12: Gıda sevkiyatı giderek daha önemli bir hal alıyor

Gıda sevkiyatı giderek daha önemli bir hal almaktadır. Bunun sebebi, gıdaların hasardan korunmasını sağlayacak nakliyat yöntemine, online alışverişteki taze ve sağlıklı gıdaya erişime ve gıdaların taşınmasında savrulmasını önleyecek sürdürülebilir paketleme malzemelerine olan talebin artmasıdır.