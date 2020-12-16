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Girişimci olun çağrısı

Doğrudan satışı online olarak evlere taşıyan Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna aldıkları önlemleri, “Tüm dünya için zorlu geçen bir dönem yaşıyoruz.

Girişimci olun çağrısı

Türkiye’de doğrudan satışın lideri konumunda olan ve binlerce kadına iş olanağı sağlayan Farmasi, online eğitimlerle girişimcilerine kazandırmaya devam etti. Doğrudan satışı online olarak evlere taşıyan Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna aldıkları önlemleri, “Tüm dünya için zorlu geçen bir dönem yaşıyoruz.

Bu olağan üstü döneme ayak uydurmak için şirketler ve iş dünyası hızlı bir evrim geçiriyor. Dijitalleşen dünyada biz de Farmasi olarak girişimcilerimizin evlerinden çıkmadan işlerini yürütebilmeleri, kazanç sağlayabilmeleri için önlemlerimizi aldık” diye anlattı.

Hedef kadınları güçlendirmek!

Farmasi yıllardır ev kadınlarını iş kadınlarına dönüştürmek için çaba harcayan bir marka, online dönüşüm sonrası hem girişimci sayısını artırdı hem de hedef kitlesini.

Kurdukları sistemin kadınlara fırsat eşitliği sağladığını ve kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına destek olduğunu söyleyen Emre Tuna, “Girişimci olmanız için, diplomanızın olmasına gerek yok, özel bir becerinizin olmasına gerek yok, büyük bir sermaye birikiminizin olmasına gerek yok, Farmasi bütün kadınlara fırsat eşitliği sağlayan bir marka.

Girişimcilerimiz kendi belirlediği sürede, kendi belirlediği potansiyel dahilinde aile bütçesine katkı sağlayabilir, çocuklarını okutabilir, sevdiklerine daha fazla vakit ayırabilir, kendilerini geliştirebilir. Daha profesyonel düşünüp, ekip kurarak kazançlarını artırabilirler” dedi.

Marka, satış ekiplerinin daha geniş kitlelere, daha hızlı ulaşabilmeleri için, Premium online toplantı programı eğitimi ve kullanım hakkı verdi. Böylece girişimciler müşterileriyle ve kendi ekipleriyle görüntülü görüşüp, ürünlerini anlatabildi. 

Youtube üzerinden canlı yayınlarla satış ekiplere özel, ürün, satış, makyaj vb. eğitimler verildi. Katılım için basit bir bağlantıya tıklamaları yeterli oldu ve anında eğitime dahil oldular.

Girişimcilere özel oluşturulan ürün linkleri ile mesajlaşma uygulamalarını kullanarak müşterileriyle paylaşıp, siparişlerini alabildiler. Müşterilerin ürünleri direkt Farmasi tarafından kargolandı. Böylece Farmasi girişimcilerinin pandemi şartlarında, müşterileriyle yüz yüze gelmelerine, ürünleri ulaştırmak için seyahat etmelerine ve bu amaçla harcama yapmalarına (kargo, toplu taşıma vs.) gerek kalmadı.

“Farmasi’nin arka planında muazzam bir yapı var, bir ürünün çıkış hikayesinde olmak, ürüne dokunmak, müşterinin sevincini görmek, satan girişimcinin hayatının değiştiğine şahit olmak tek motivasyonumuz” diyen Emre Tuna, “Tek hedeflerinin kadınların daha güçlü olması” olduğunu açıkladı. Farmasi’ye katılmak ücretsiz. 18 yaşını doldurmuş herkes Farmasi girişimcisi olabilir.

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Farmasinin Yönetim Kurulu Üyesi Emre TunaEmre TunaFARMASİDoğrudan SatışKazandırmaya Devam Etti
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