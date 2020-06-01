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Girişimcilere destek
Girişimcilere destek
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Girişimcilere destek

Türkiye’nin katılım finans kuruluşları arasında yer alan Kuveyt Türk, girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor. Lonca Girişimcilik Merkezi’nde beşinci dönem programını başlatan Banka, yeni dönemde, 9 girişimden oluşan yeni ekiplere altı aylık eğitimin yanı sıra 40 bin TL’ye kadar hibe ve Ar-Ge desteği de verileceğini açıkladı.

Girişimcilere destek

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 9 girişimden oluşan yeni ekiplerle beşinci dönemine başladı. Beşinci döneme özel olarak sadece “FinTech” kategorisinde ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, mobil POS, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, finansal karşılaştırma hizmetleri, robot teknolojileri, hukuk ve sigorta teknolojileri, karar destek teknolojileri üzerine projeler kabul edildi. Lonca’nın jüri üyeleri, tam odaklı çalışan ekip üyelerinin varlığı, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı.

40 bin TL’ye kadar hibe desteği

Tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Lonca’nın beşinci dönem eğitimleri online ortamda gerçekleştirilecek. Girişimcilerin sadece projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği verecek. FinTech’ler için özel API desteği, finans odaklı eğitimlerin de eklendiği hızlandırma programı ve girişimcilere uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği de Lonca Girişimcilik Merkezi’nin sunacağı ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Lonca girişimcileri ayrıca startup’lara yatırım amacıyla kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

“Genç beyinlere destek olmaya devam edeceğiz”

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, “Kuveyt Türk olarak ülkemize ve ülke ekonomisine değer katmak için startup'lara yardımcı olmaya ve onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz dört dönemde çok değerli fikirlere destek verdik. Lonca Girişimcilik Merkezi’ne bugüne kadar bin 500’ün üzerinde başvuru aldık, ilk dört dönemde toplam 40 girişimciyi Lonca’dan mezun ettik. Koronavirüs sürecinde de gerekli önlemleri almak suretiyle girişimcilerimize desteğimizi artırarak sürdürüyor, bilgi ve birikimimizi startup’ların yararına olacak şekilde kullanıyoruz. Bu döneme özel sadece FinTech alanında başvuru kabul ettik. Yine yoğun ilgiyle karşılaştık. Yüzlerce başvurunun arasından 9 girişimi seçtik. Bu dönemle beraber bu sayı 50’ye yaklaşmış olacak. Şu ana kadar olduğu gibi gelecekte de inovatif teknolojileri geliştirmek ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz” dedi.

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