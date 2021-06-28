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Girişimciye özel fırsat

Lova Yatak, Elon Musk’ın kripto para piyasasını değiştiren tweetine atıfta bulunan ilan çalışmasıyla, Lova bayisi olmak isteyen girişimcilere verdiği desteği hatırlatarak, değerini asla kaybetmeyecek bir yatırımla arkalarında olduklarının altını çiziyor.

Girişimciye özel fırsat
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Sağlıklı yatak ve uyku uzmanı Lova Yatak, yaptığı ilan çalışmasıyla, Lova bayisi olmak isteyen tüm yatırımcılara mimariden eğitime kadar birçok konuda verdiği desteği hatırlatıyor. Ayrıca kadınlara özel olarak KOSGEB desteğinin de altını çizen ilan çalışmasında “değerini kaybetmeyen” yatırım esprili bir dille anlatılıyor.

Lova Yatak’ın 2020 yılında KOSGEB ile hayata geçirdiği “Lova ile 100 Kadın Bayi- Sıfır Sermayeyle İşinin Patronu Sensin” projesi devam ederken kadınlar, sunulan eğitimler ve ekstra imkanlarıyla kendi işletmelerinin sahibi oluyorlar. Lova Yatak, 2023 yılı sonuna kadar iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemek ve kadın girişimci ile kadın çalışan istihdamını artırmak amacıyla yatırımcılarının %15’inin, mağazacılık çalışanlarının da %75’inin kadın olmasını hedefliyor.

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KosgebGirişimcilikKripto ParaElon MuskDavut DoğanLova YatakLOVA YATAK’DAN
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