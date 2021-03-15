Gösterime hazır

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Şangay Otomobil Fuarı’nda tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ön gösterimini gerçekleştirecek. İlk olarak geçtiğimiz aylarda Avrupa’da düzenlenen Kenshiki forumunda iletişimi yapılan elektrikli SUV, Toyota’nın çok yönlü ve farklı ürün tiplerine kolayca adapte edilebilen yeni e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek.

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Toyota, 19 Nisan’da başlayacak 2021 Şangay Otomobil Fuarı’nda tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ön gösterimini gerçekleştirecek. İlk olarak geçtiğimiz aylarda Avrupa’da düzenlenen Kenshiki forumunda iletişimi yapılan elektrikli SUV, Toyota’nın çok yönlü ve farklı ürün tiplerine kolayca adapte edilebilen yeni e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek.

Toyota’nın e-TNGA mimarisinde temel unsurlar sabit kalırken diğer unsurlar ise ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde araç uzunluğu, genişliği, aks aralığı ve yüksekliği ayarlanabiliyor.

e-TNGA araç tipine ve kullanım profillerine göre önden çekişli, arkadan itişli, dört çeker sürüşlü olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda farklı batarya boyutları ve elektrik motoru kapasiteleri de bu platforma adapte edilebiliyor.

Toyota’nın çok yönlü ve esnek e-TNGA teknolojisi sayesinde aynı zamanda otomobillerin sürüşü heyecan verici ve tasarımı da daha etkileyici hale geliyor. Yeni elektrikli SUV aracın sergileneceği 2021 Şangay Otomobil Fuarı, 19 ve 20 Nisan’daki basın günleriyle başlayacak ve 28 Nisan’a kadar devam edecek.

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Toyota Yeni Elektrikli SUVÖn Gösterimini Şangay’da Yapacak
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