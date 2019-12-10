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Gücünü Kuveyt'e taşıdı

Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na katılan Türk firmaları, ürün ve hizmetlerini Kuveyt ve bölge ülkelerin yetkililerine tanıtıyor.

Gücünü Kuveyt'e taşıdı
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KUVEYT (AA) - Türk savunma sanayisi firmaları zırhlı araçlar, deniz platformları, silah sistemleri, bilgi güvenliği ve yazılım çözümleriyle Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda (GDA 2019) boy gösterdi.

Kuveyt'te düzenlenen GDA 2019, Kuveyt ve bölge ülkelerin askeri ve sivil yetkilileri ile savunma ve havacılık firmalarını buluşturdu.

Türk savunma sanayisi de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle fuara güçlü bir katılım gösterdi.

Zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, fuarda Arma 6x6 ve Cobra II, Nurol Makina ise Ejder TOMA araçlarını sergiliyor.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ATA Silah Sanayi, TİSAŞ-Trabzon Silah ve ZSR fuarda silah sistemleri ve mühimmat alanındaki ürünleriyle yer alıyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, ARES Shipyard, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), DEARSAN Shipyard, DESAN, TAIS Shipyard ve Yonca-Onuk deniz platformları alanında geniş bir ürün çeşitliliğiyle fuara katılıyor.

HAVELSAN, MilSOFT Yazılım Teknolojileri, Ortem Elektronik, SİMSOFT, TÜBİTAK BİLGEM, Otonom Teknoloji de başta elektronik sistemler, yazılım ve bilgi teknolojileri olmak üzere çeşitli alanlardaki kabiliyetlerini katılımcılara anlatıyor.

- Hem iş birliği hem de yeni proje hedefi

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak da fuara katılan Türk firmalarını ziyaret etti. Koytak, Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonlarıyla yapılan görüşmelere katıldı.

Türk savunma sanayisi firmaları başta zırhlı araçlar, deniz platformları, silah, bilgi güvenliği ve yazılım çözümleriyle bölgede yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

Halen Kuveyt güvenlik güçlerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan Türk savunma sanayisi firmalarının, ülkedeki iş birliği potansiyelini yeni projelerle geliştirip derinleştirmesi hedefleniyor.

Bu amaçla, 12 Aralık'ta sona erecek fuar boyunca Türk milli standında başta Kuveyt askeri yetkilileri olmak üzere katılımcılara kabiliyetlere ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği imkanları masaya yatırılacak.

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HAVELSANKörfez Savunma Ve Havacılık FuarıKuveytOtokarSavunma SanayisiSTM
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