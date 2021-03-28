Gücünü üçe katladı

Alpay Mermer Madencilik, ihracat alanında yaptığı güçlü atılımlarla ve madencilik sektöründe yürüttüğü projelerle dünya çapında ses getirdi. Ülkemizin jeolojik ve tektonik yapısı gereği sahip olduğu ve dünya rezervinin %33’ünü oluşturan mermerin üretim ve ihracat değerlerini bir üst seviyeye taşıdı.

Dünyanın en gelişmiş sanayi kollarından biri olan ve ekonomiye doğrudan katkı sağlayan madencilik sektöründe yaptığı güçlü atılımlarla kendinden söz ettiren Alpay Mermer Madencilik, Muğla beyaz mermeri denilince dünyada akla ilk gelen firma olma özelliğine sahip. Ülkemizden çıkan doğal taşı en katma değerli haliyle ihraç ederek, cirosunu üç yılda üç katına çıkardı ve coğrafyamızın sahip olduğu mermerin gücünü dünya piyasasına duyurdu. Alpay Mermer Madencilik yıllık yaklaşık 18000 ton blok üretiminin %95’ini İspanya, İsrail, Amerika, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Portekiz’e ihraç ederek 2019 yılında 5.634.000 ABD doları olan ihracat rakamını, 2020 yılında 7.506.516 ABD dolarına ulaştırdı.

Alpay Mermer Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen, sürdürülebilir madencilik anlayışıyla mermer atıklarının değerlendirmesi ve ekonomiye kazandırılması yönünde yaptığı girişimlerle Türkiye’deki madencilik sektöründe bir dönüm noktası yaşatmaya hazırlandıklarını vurguluyor. Başta tıp olmak üzere birçok sektörde mermerin endüstriyel ham madde olarak kullanımına katkı sağlamak için kalsit üretim tesisini hayata geçirdiklerini ekliyor. Mermerin her tozunu değere dönüştürmek amacıyla kurdukları Minval isimli ev aksesuar markası ile de sıfır atık prensibiyle ekonomik değer yaratacaklarını açıklıyor. Alpay Mermer Madencilik, ekonomik değeri olan küçük ebattaki atık doğal taş parçalarını değerlendirmek üzerine geliştirdiği projelerle ülkemize yeni bir ihracat geliri sağlayarak sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Bulunduğu bölgeye değer katmak ve faydalı olmak üzere girişimci politikalarla projeler üreten Alpay Mermer Madencilik, mermeri tasarım ve teknoloji ile buluşturarak ülkemizin doğal zenginliklerinden daha çok faydalanması ve karlılığı artırmak yönünde girişimlerle sektörün güçlenmesinde de söz sahipliği yapıyor.