Günde 5 liraya bayram kredisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, başlattığı Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyası ile bireysel tüm ihtiyaçlar için değişik vade ve tutarlarda kredi seçenekleri sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, 48 ay vadede günde 5 liraya 5 bin liradan 100 bin liraya kadar kredi imkanından yararlanmak mümkün olacak.

Kampanyada, 25 bin liraya kadar olan ihtiyaçlar için krediye İşCep'ten hemen başvuru yapılabiliyor.

Krediye internet şubesinden, bankamatiklerden, 0 850 724 0 724 numralı telefon şubesinden ve tüm İş Bankası şubelerinden de kolayca başvuruda bulunulabiliyor.