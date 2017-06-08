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Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
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Günde 5 liraya bayram kredisi

Türkiye İş Bankası, başlattığı Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyası ile bireysel tüm ihtiyaçlar için değişik vade ve tutarlarda kredi seçenekleri sunuyor.Bankadan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'a kadar devam edecek...

Günde 5 liraya bayram kredisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, başlattığı Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyası ile bireysel tüm ihtiyaçlar için değişik vade ve tutarlarda kredi seçenekleri sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, 48 ay vadede günde 5 liraya 5 bin liradan 100 bin liraya kadar kredi imkanından yararlanmak mümkün olacak.
Kampanyada, 25 bin liraya kadar olan ihtiyaçlar için krediye İşCep'ten hemen başvuru yapılabiliyor.
Krediye internet şubesinden, bankamatiklerden, 0 850 724 0 724 numralı telefon şubesinden ve tüm İş Bankası şubelerinden de kolayca başvuruda bulunulabiliyor.

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Türkiye İş Bankası
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