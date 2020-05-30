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Gündem dijitalleşme

Kültür-sanat alanındaki canlı yayınlara devam eden Facebook, dünyadaki diğer örneklere paralel olarak sahne sanatları disiplinlerinde alternatif işler üreten yerli ve yabancı sanatçıları seyirciyle buluşturan Istanbul Fringe Festival ekibinden Kültür Politikaları Direktörü Zeynep Uğur’u ağırlayacak.

Gündem dijitalleşme

Facebook’un Türkiye’deki kültür sanat topluluklarını desteklemek ve ülkedeki topluluğunun platformları üzerinden bağlantı kurmaya devam etmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları, İstanbul’un alternatif sanat sahnesine yeni bir uluslararası boyut getiren Istanbul Fringe Festival ile devam ediyor. 2 Haziran Salı günü saat 21:00’de Facebook İstasyon ve Facebook Türkiye sayfalarından gerçekleştirilecek canlı yayında COVID-19 Döneminde Gösteri Sanatları ve Dijitalleşme konusu ele alınacak.

Kültür-sanat alanındaki canlı yayınlara devam eden Facebook, dünyadaki diğer örneklere paralel olarak sahne sanatları disiplinlerinde alternatif işler üreten yerli ve yabancı sanatçıları seyirciyle buluşturan Istanbul Fringe Festival ekibinden Kültür Politikaları Direktörü Zeynep Uğur’u ağırlayacak. Canlı yayında, COVID-19 salgınının kamusal yaşamı durdurmasından en çok etkilenen alanlardan biri olan tiyatro, dans, performans gibi disiplinlerden oluşan gösteri sanatlarının, dijital alanlarda var olmaya başlamasının etkileri konuşulacak. Facebook, Istanbul Fringe ile birlikte dünyanın farklı yerlerinden sanatçıların gündeminde olan bu konuyu, tartışmaya Türkiye'den katkı sunan Fatih Gençkal ve Mark Levitas'la birlikte düşünmeye davet ediyor.

1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali’ne katılan 8 misafir ekiple başlayan Fringe, ilk kez İstanbul’da 18 – 22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Günümüzde ise Fringe Festivalleri, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivalleri alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor.

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Facebook İstasyon Kültür Sanat BuluşmalarıFacebookIstanbul Fringe Festival Ile Devam Ediyor
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