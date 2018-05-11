Gündemde 4.0 var

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Sanayi 4.0’ı ile değişecek üretim anlayışını ele alacak. Otomasyona dayalı, beşeri sermayenin azaldığı, robotlarla üretim yapan dijital fabrikalar temelli üretimin nasıl şekilleneceğine ilişkin öngörüler ve beklentiler gündüzümün en önemli konu başlıklarından. Ekonomi basınının da yakında ilgilendiği konuya ilişkin “Endüstri 4.0 Uyumlu Fabrikalar ve Toplum 5.0” konulu bir oturum düzenlenecek.

Bu kapsamda EGD, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği ENOSAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle düzenlenecek oturum 15 Mayıs Salı günü saat 10.30'da FESTO A.Ş ev sahipliğinde yapılacak.

Uzman Konuşmacılar

FESTO A.Ş’de düzenlenecek oturumun açılış konuşmaları; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever, ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak tarafından yapılacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Çetin Ünsalan’ın yönetiminde yapılacak oturumun konuşmacıları; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever, FESTO Türkiye Müdürü Osman Türüdü olacak.

