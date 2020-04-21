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Güne 6.94'ün üzerinde başladı

Koronavirüs salgınının yönünü belirlemeye devam ettiği dolar yeni güne 6.9452 liradan başladı. Analistler dolar/TL'de 6.94'lük direncin kalıcı olarak kırılması durumunda 7.02'nin gündeme geleceğini belirtiyor.

Güne 6.94'ün üzerinde başladı
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Son aylarda olduğu gibi doların seyrini koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Yatırımcılar artık salgının yayılma hızına bakarak ekonomilerin ne zaman açılacağına dair öngörüde bulunup ona göre pozisyon alıyorlar. 

Dünya genelinde özellikle ABD ve Almanya gibi ekonomilerde hayatın eskisi gibi olmasa da normale döneceğine dair beklentiler artıkça bu durum daha riskli olarak görülen gelişmekte olan ülke varlıklarına yarıyor. 

GÖZLER 'NORMALE DÖNÜŞTE'

Bu sebeple virüse karşı alınan tedbirlerin yanında hükümetlerin 'normale dönüş takvimine' dair haberler kurun seyrinde etkili oluyor. 

Dolar/TL güne 6.9452'den başladı. Analistler 6.94'lük direnç seviyesinin kalıcı olarak kırılması durumunda 7.02'nin gündeme gelebileceğini belirtiyor. 

Bu sebeple bugünkü gelişmeler 7'nin aşılıp aşılmaması bakımından büyük önem arz ediyor. 

Kaynak:  Habertürk

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DolarKoronavirüsEuroBorsa
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