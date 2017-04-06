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Güneş enerjisinde iş birliği

- Aktif Bank ile Halk Enerji güneş enerjisi alanında ortak yatırım yapmak üzere iki şirket kurdu

Güneş enerjisinde iş birliği

ANKARA (AA) - Özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank ile Halk Enerji, güneş enerjisi projelerine yatırım yapmak için yüzde 50 ortaklıkla iki şirket kurdu.
Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Aktif Halk Enerji Yatırımları AŞ ve Halk Enerji İnşaat AŞ şirketleri, bu alanda yapılacak projelerin mühendislik, tedarik, yapım ve finansman süreçlerini yürütecek.
Söz konusu şirketler, lisanslı ve lisanssız yaklaşık 100 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi projesine ortak yatırım yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Sümer, bu ortaklıkla Türkiye'de gerçek yatırım bankacılığı yapmayı hedeflediklerini aktardı.
Özellikle güneş enerjisi alanında iş birliği yaparak önemli bir adım attıklarını işaret eden Sümer, "Yatırımcılara mühendislik, tedarik, yapım, finansman şeklinde paket çözümler hazırladık. Bu modelle finansörler tarafından yüksek kabul edilen riskleri minimize ediyor ve yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Halk Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atilla da ortaklığın Türkiye güneş enerjisi pazarında en önemli iş birliklerinden biri olduğunu belirterek, yakın zamanda hem Türkiye'de hem de hedef coğrafyalarda ses getirecek projelere imza atmak istediklerini kaydetti.

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Halk EnerjiGÜNEŞ ENERJİSİAktif Bank
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