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GÜNSEL’i test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, KKTC’nin Yerli ve Milli Otomobili “GÜNSEL B9” İle Test Sürüşü Yaparak, Üretim Tesislerinde İncelemelerde Bulundu

GÜNSEL’i test etti
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Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde bulunan GÜNSEL Üretim Tesislerini de ziyaret ederek KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi.

GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test eden Hasan Büyükdede’ye, GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından beraberindeki heyetle üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Büyükdede, GÜNSEL’in seri üretim hazırlıkları ile ilgili de bilgiler aldı.

Hasan Büyükdede: “GÜNSEL’in geldiği noktadan büyük bir mutluluk duyuyorum.”

GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, GÜNSEL’de çok güzel bir alt yapı ve üretim tesisi oluşturulduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “GÜNSEL’in geldiği noktadan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi. GÜNSEL’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini de ifade eden Büyükdede, “Daha önce GÜNSEL’i İstanbul’da MÜSİAD EXPO fuarında incelemiştim. KKTC’ye gelmişken üretim tesislerini ve aracı yerinde de görmek istedim. Ümit ediyorum ki çok yakın bir zamanda seri üretime geçecekler ve Kuzey Kıbrısımızın da yerli bir otomobili olacak” değerlendirmesini yaparak “Allah muvaffak etsin” temennisinde bulundu. GÜNSEL B9’un performansını da değerlendiren Büyükdede, “Özellikle hızlanmasını çok beğendim” ifadesini kullandı. 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Türkiyemizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize güç veriyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise “Türkiyemizin Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede’yi üretim tesislerimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Nezaket dolu ziyaretleri için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı. GÜNSEL’in kısa bir süre önce MÜSİAD EXPO fuarında, anavatanla buluştuğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “GÜNSEL’in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiyemizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize güç veriyor” şeklinde konuştu.

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