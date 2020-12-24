Güven yükseliyor

Covid-19’dan etkilenen lojistik sektöründe 2020 umutlu kapanıyor. KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğiyle hesaplanan Lojistik Güven Endeksi 2021 için olumlu sinyal veriyor

KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğiyle hesaplanan Lojistik Güven Endeksi yılın üçüncü çeyreğinde pozitife döndü. İkinci çeyrekte negatif görünümde olan endeks, Temmuz-Eylül arasında bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 25’lik artışla 109,55 puana yükseldi.

Küresel pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektörde toparlanma sinyalleri başladı. Yılın üçüncü çeyreğine ait rakamlar umut veriyor. Sektörün iş hacmine ilişkin alt endeks, kısıtlamaların etkilerinin daha yoğun hissedildiği ikinci çeyreğe oranla üç haneli bir artış göstererek 126,56’ya yükseldi ve pozitif görünüme döndü. Sektörün insan kaynakları ihtiyacına ilişkin endeks de üçüncü çeyrekte artarak 84,38’e ulaştı. Normalleşme adımlarına paralel olarak, iş hacmindeki artışın, insan kaynağı ihtiyacına da hız kazandırdığı gözleniyor. Ancak endeksin halen 100 puanın altında yer alması, istihdamın temkinli bir iyileşme sürecinden geçtiğini gösteriyor.

Sektörü e-ticaret ayakta tutuyor

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner: “Taşımacılık sektörü, talep dalgalanmalarının ve tedarik zinciri bozulmalarının öne çıktığı, yolcu taşımacılığının durma noktasına geldiği zorlu bir yarıyılı geride bıraktı. Üçüncü çeyrekte pozitife dönen görünüme, dönem içerisinde hafifleyen kısıtlamalar, iyileşen küresel ticaret ve yükselen e-ticaret hacmi katkı sağladı. ABD ve Çin arasında ticaret trafiğinde artış görüldü ve ülkeler arasındaki tıbbi malzeme ticareti de bu trafiği destekledi. Küresel ekonominin durumuna ilişkin önemli göstergelerden olan Baltık Kuru Yük Endeksi, Covid-19 sürecinde 400 dolar eşiğinin altını görse de üçüncü çeyreğin başında bir miktar yükseliş kaydetti ve endeks dönem süresince 1270-1960 dolar eşiği arasında dalgalandı. E-ticaret de taşımacılık sektörü için en önemli ivme kaynakları arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye çok ciddi bir e-ticaret potansiyeline sahip ve bu da orta vadede kargo taşımacılığına talebi canlı tutacaktır. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, e-ticaret hacmi 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artışla 91 milyar lirayı aştı” dedi.

Dördüncü çeyrekle ilgili beklentilere de değinen Öner, şunları söyledi:

“Alt endekslere bakıldığında, sektörün iş durumu koşullarına ilişkin endeks halen pozitif görünmesine rağmen, bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 20’lik düşüş gösteriyor. İş hacmi beklentilerine yönelik endeks de çeyrek bazındaki yaklaşık yüzde 10’luk düşüşe karşın 123,44 olarak ölçülerek, pozitif görünüme işaret ediyor. Bu hafif düşüşleri son çeyrekte ikinci dalgayla birlikte geri gelen kısıtlamalara bağlamak mümkün, ancak bir kez daha sektörde beklentilerin büyük ölçüde pozitif olduğunu belirtmekte fayda var.”

Birleşme ve satın almada hareketlilik bekleniyor

Sektörde şirket birleşmesi ve satın almalarına ilişkin beklenti endeksi de güçlü görünümüyle dikkat çekiyor. Birleşme ve satın alma beklentilerine yönelik endeks yaklaşık yüzde 14’lük bir artışla 140,63’te yer alıyor. Bu durum, e-ticaretin lojistik sektörü üzerindeki yoğun etkisiyle açıklanıyor. E-ticaret sektöründeki perakende devleri kendi lojistik şirketlerini kuruyor ve kargo taşımacılığı üzerindeki yatırımlarda bir artışı beraberinde getiriyor. Böylelikle, e-ticaret altyapısına yönelik yeni kargo şirketleri ve depoculuk yatırımları gözleniyor.