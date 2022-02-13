Güvenilirlik Ödülü aldi

Premium otomobil üreticisi Lexus, yüksek kaliteye sahip otomobilleriyle gerçek kullanıcıların beğenisini toplamaya ve üstün dayanıklılığını ortaya koymaya devam ediyor. İngiltere’nin önde gelen yayınlarından What Car? tarafından gerçekleştirilen araştırmada Lexus, üçüncü yıl üst üste “Dayanıklılık Ödülü”nün sahibi oldu.

Yıllık olarak gerçekleştirilen Dayanıklılık Araştırması’na 16 binin üzerinde kullanıcı katıldı. Lexus markası ise ortalama yüzde 98.7 puan alarak neredeyse kusursuza yakın bir sonuç elde etti. Bu sonuçlar da gerçek kullanıcıların Lexus araçlarıyla ne kadar sorunsuz sürüşler yaşadığının bir kanıtı daha oldu.

Üç yıldır arka arkaya bu ödülün sahibi olan Lexus; teknolojik, dikkat çekici ve yenilikçi otomobiller üretmesinin yanı sıra her modeliyle dayanıklılığını da ön planda tutarak üretim gerçekleştiriyor.

Lexus’un her yeni aracında mevcut kalite standardını koruma ve sürekli olarak kaliteyi arttırma hedefi, premium segmentteki farkını ortaya koyuyor. Bununla birlikte markanın müşteri öncelikli yaklaşımı, karşılaşılan tüm sorunların da en kısa zamanda çözülmesini sağlıyor. Bu yaklaşımla birlikte Lexus, Dayanıklılık Araştırmaları’nda öne çıkmaya devam ediyor.