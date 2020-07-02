Güvenliğe dikkat

Verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini koruyarak güvenliğini sağlamak için ürün ve çözümler üreten Procenne, pandemi süreciyle birlikte artış gösteren online alışverişler ve sanal ödemelerde dijital güvenliğin önemine dikkat çekiyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından paylaşılan verilere göre son dönemde internetten kartlı ödeme yapılan işyeri adedi ve temassız ödemelerde rekor kırıldığını ve e-ticaret pazarının katlanarak büyüdüğünü söyleyen Procenne Genel Müdürü Resul Yeşilyurt, verilerin korunması için dijital güvenlik alanındaki yatırımlara ağırlık verilmesinin önemini vurguluyor.

Pandemi dönemiyle birlikte evde kalma süresinin artması, aynı doğrultuda online alışveriş ve sanal ödemeleri de katladı. Hijyen önlemleri nedeniyle şifresiz işlem limitinin yükseltilmesi de temassız ödemelerin ilgi görmesini sağladı. Bu dönemle birlikte ödeme ve online alışveriş sırasında alışveriş, tutar, hesap, kart bilgisi gibi kişisel verilerin korunması da hiç olmadığı kadar önem kazanıyor.

Türkiye’nin yerli ve milli Donanımsal Güvenlik Modülü (HSM-Hardware Security Module) üreticisi Procenne,dijital güvenlik alanındakiileri teknoloji ürünleriyle bankacılık, e-ticaret ve perakende sektörlerine yüksek katma değer sağlıyor. Ödeme sistemlerinde dijital güvenliğin önemini vurgulayan Procenne Genel Müdürü Resul Yeşilyurt, BKM tarafından paylaşılan verilere dikkat çekerek şunları söyledi: “Mayıs ayı sonunda Türkiye'de 71,4 milyon adet kredi kartı, 171,3 milyon adet banka kartı olmak üzere toplamda toplam 242,7 milyon kart bulunuyor. Mayıs ayında toplam 76,2 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutarın 63,3 milyar TL'si kredi kartlarıyla yapılan ödemelerden, 12,9 milyar TL'si ise banka kartlarıyla yapılan ödemelerden oluştu. Bayram öncesinde 22 Mayıs Cuma günü, 7 milyon temassız ödeme yapılarak bugüne kadar bir günde en fazla gerçekleşen temassız ödeme adedine ulaşıldı. Veriler, yapılan her 3 ödemeden 1'inin temassız gerçekleştiğini gösteriyor. Diğer taraftan, mayıs ayında internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı ve internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı yüzde 25'i geçerek rekor kırdı. Pandemi döneminde toplamda 7 milyon kart ilk defa internetten ödemelerle tanışmış durumda. 2019 yılında, e-ticaret pazarının Türk lirası bazında yüzde 39 büyümeyle 83,1 milyar liralık hacme ulaştığı ve pandemi döneminde yüzde 400 büyüdüğü de diğer çarpıcı veriler arasında yer alıyor.”

Bankacılık ve e-ticaret sektöründe dijital güvenlik olmazsa olmaz

Tüm bu verilerin, pandemi döneminde online ve temassız alışverişin katlanarak arttığını gözler önüne serdiğini söyleyen Yeşilyurt, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın dönemiyle birlikte evde kalma süresinin artması, online alışveriş ve sanal ödemeleri katladı. Şifresiz işlem limitinin yükseltilmesi, temassız ödemelerin ilgi görmesini sağlıyor. Mobil cihaz kullanımının artışı da internetten alışveriş pazarının büyümesine katkıda bulunuyor. Özellikle finans, bankacılık ve e-ticaret sektörü için güvenlik olmazsa olmaz… Bu dönemle birlikte ödeme ve online alışveriş söz konusu olduğunda alışveriş, tutar, hesap, kart bilgisi gibi kişisel verilerin korunması giderek daha fazla önem kazanıyor. Çünkü verinin korunmaması; çok korkulan gizlilik ihlali, kartlı ödeme standartlarının ihlali, kimlik hırsızlığı ve sahtecilik gibi durumlara sebep olabiliyor. Tüm bunlar, risklerin belirlenmesi ve geç kalınmadan gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini ortaya koyuyor. Riskli durumları önlemek adına cihazların şifreli haberleşmesi ve hassas bilgilerin üçüncü kişiler tarafından erişilemez olması gerekiyor. Bu noktada uçtan uca şifreleme özellikli çözümler sayesinde güvenli veri transferi ve veri kullanımı mümkün hale geliyor.”

Dijital güvenlik alanındaki yatırımlara ağırlık veren bankaların ve e-ticaret şirketlerinin önümüzdeki dönemde de müşterilerinin verilerini güvenli tutmak için çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Resul Yeşilyurt, sözlerini şöyle tamamladı. “Başta kamu ve bankacılık olmak üzere e-ticaret, perakende, endüstri ve enerji sektörlerinin veri güvenliği ve dijital dönüşüm projelerinde sıklıkla tercih edilen şirketimiz; akıllı kimlik kartı, e-imza, e-fatura, e-belge gibi e-dönüşüm projeleri ve bulut güvenliği gibi pek çok alanda yüksek güvenlikli ürün ve çözümler sunuyor. Procenne olarak, iş ortaklarımıza işlerini güvenli şekilde sürdürmeleri ve müşterilerinin verilerini güvende tutmaları için ürün ve çözümlerimizle katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Procenne Hakkında

Dijital güvenlik alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin yerli ve milli Donanımsal Güvenlik Modülü (HSM-Hardware Security Module) üreticisi Procenne, 2013 yılında TÜBİTAK’ın desteğiyle alanında uzman üç ismin ortaklığı ile kuruldu. Başlangıçta Milli Güvenlik Modülü oluşturma amacıyla kurulan şirket, günümüzde dijital güvenlik kapsamında yüksek güvenlikli ürün ve çözümler sunuyor. Tamamen yerli kaynaklar ile yola çıkan Procenne, HSM üreticisi bir firma olarak Türkiye için bu alandaki ihtiyaca cevap veren önemli bir Ar-Ge markası konumunda. Procenne tarafından geliştirilen bir donanımsal güvenlik modülü olan ProCrypt KM-3000 HSM; bankacılık işlemleri, dijital dönüşüm uygulamaları ve genel veri koruma alanında yüksek seviyede güvenlik sunuyor. Donanım tabanlı şifreleme ile yüksek hızlı veri şifreleme, şifre çözme ve diğer kriptografi işlemlerine olanak tanıyan ProCrypt KM-3000 HSM, kompakt yapısı ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde her büyüklükteki işletmede kullanılabiliyor. Procenne’in bir diğer ürünü olan ve cep telefonları, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve IoT cihazları gibi uç noktalarda bulunan yazılımların güvenliğinin sağlanması için Whitebox teknolojisini kullanan uç nokta yazılım güvenlik modülü EndCrypt, kriptografik işlemlerin anahtar gibi gizli bir bilginin açığa çıkarılmasına gerek kalmadan yapılmasına olanak tanıyor. Procenne, ProCrypt ve EndCrypt ürünleri ile IoT, kişisel veriler, e-posta, veri tabanı, dosya ve disk güvenliği çözümleri sayesinde kullanıcıları için uçtan uca veri güvenliği sağlıyor.