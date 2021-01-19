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Halka açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, bakanlar, parti temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, iş, medya ve spor dünyasından isimler tarafından test edilen GÜNSEL, bugün başlayan test sürüşleri ile kapılarını halka açıyor.

Halka açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, halkla buluşuyor. Son üç aydır başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, bakanlar, parti temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, iş, medya ve spor dünyasından isimler tarafından test edilen GÜNSEL, bugün başlayan test sürüşleri ile kapılarını halka açıyor. Böylece bugüne kadar binin üzerinde kişinin test ettiği GÜNSEL’de direksiyona halk geçecek. 

Test sürüşüne katılmak isteyen herkes GÜNSEL’in Lefkoşa, Dereboyu’nda yer alan Showroom’unda kayıt yaptırabilecek. Hafta boyunca 10:00-12:00 aralığında, günde 120 kişiye test sürüşü yaptırılması planlanıyor. Test sürüşleri, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında yapılacak. 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’i halkımızla buluşturmak, bizim için paha biçilemez bir gurur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i halkımızla buluşturarak, deneyimlemelerini ve performansını birinci elden görmelerini arzuluyoruz. GÜNSEL’in performansını merak eden ve bu gururu bizimle paylaşmak isteyen herkesi test sürüşümüze katılmaya davet ediyoruz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretim hazırlıkları için çalışmalarına tam güç devam ettiklerini söyleyerek, GÜNSEL'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde üretilen bir otomobil olarak dünya yollarında boy göstereceğini söyledi. 

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Prof. Dr. İrfan Suat GünselGÜNSELErsin TatarKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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