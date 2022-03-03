Halka açılıyor

Geliştirdiği ürünlerle tüketicilerin hayatını kolaylaştıran, çöp torbası ve mutfak yardımcı ürünlerinde Türkiye'nin ilk tercih edilen* markası Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (“Koroplast”), halka arza hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için başvuru yapan Koroplast, bu süreci Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yapı Kredi Yatırım”) aracılığıyla gerçekleştirecek.

Türkiye pazarında yeni bir sektörün yaratılmasına öncülük eden ve 1981 yılında ilk çöp torbasını piyasa sunarak kategorinin yaratıcısı konumundaki Koroplast, halka arz kapsamında taslak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'na başvuru yaptı.

Tüketicilerden aldığımız güvenle halka açılacağız

Halka arz kapsamında taslak izahname onayı için SPK’ye başvuru yaptıklarını söyleyen Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu “Güçlü bir finansal yapıya sahip olan şirketimizin, halka arz süreciyle birlikte marka değerinin daha da artacağına inanıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının ilk yarısında halka arz sürecimizi tamamlamak. Ana sermaye ortağımız Korozo’un da desteğiyle, 40 yıllık tecrübemizi, kurumsal yönetim ilkelerimizi ve şeffaflığımızı halka açık bir marka olarak sürdürmek için çalışmalarımıza başladık ve gerekli başvurumuzu gerçekleştirdik.

Yenilikçi ve kaliteli ürünlerimizle faaliyet gösterdiğimiz sektörde yüzde 100 marka bilinirliğimizle** en çok güvenilen ve Türkiye’de en çok tercih edilen* lider markayız. Koroplast olarak şu an 9 ülkeye (Azerbaycan, Kıbrıs, Romanya, Almanya, Hollanda, İngiltere,) ihracat yapmaktayız. Sektörün söz sahibi firmalarından biri olarak, 2020 yılında 279 milyon TL ciro elde ederken, 2021 yılını ise yüzde 46 büyüyerek 407 milyon TL ciroyla kapattık. Tüketicilerimizden aldığımız güven ve halka arz ile birlikte, başarımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Kurulduğu günden bu yana 40 yıldır, tüm ürün ve hizmetlerini tüketicilerin ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiren; kaliteyi, teknolojik donanımı ve Ar-Ge çalışmalarını ön planda tutan Koroplast, ürünlerini çöp torbaları, pişirme, saklama ve temizlik grubu ürünleri olarak 4 ana kategori altında topluyor. Gelişen teknolojiye uygun üretim merkezleri ve 15,5 bin ton ekstrüzyon kapasitesi ile çalışan Koroplast, uzman satış ve pazarlama kadrosu ile 2022 yılında 45 distribütör ile 52 bin noktada 100’ün üzerinde ürün gamıyla hizmet veriyor. Aynı zamanda geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ve tekrar geri dönüştürülebilen çöp torbaları da bulunan Koroplast, yaşanılabilir bir dünya birlikte kolay diyor.