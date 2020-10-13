Halka arza hazırlanıyor

ermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun, şirket paylarının 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi planlanıyor. Halka arz sürecine OYAK Yatırım liderliğindeki konsorsiyumun aracılık edeceği Kervan Gıda’nın talep toplama tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Hali hazırda 85 ülkeye ürün ihraç eden ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da satış şirketleri bulunan Kervan Gıda, Bebeto markası ve geniş ürün gamı ile faaliyetlerine devam ediyor.

Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 3 fabrika ve 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip Kervan Gıda, Bebeto markası ile hali hazırda yüzde 19’luk pazar payı ile Türkiye’de pazar ikincisidir. Bebeto markasına, Kervan Gıda’nın zincir marketler için ürettiği PL (Private Label) ürünler ve büyük markalardan bazıları için ürettiği fason ürünler de eklendiğinde Şirket’in üretici pazar payı yüzde 47,8 seviyesine ulaşmaktadır. Bu oranla Kervan Gıda, Türkiye’nin lider yumuşak şeker üreticisi konumundadır. Yenilikçi ürünlere sürekli yatırım yapan Kervan Gıda; Helal gıda sertifikası, vegan ürün portföyü, organik ürünlere verdiği önem ve OTC (reçetesiz satılan gıda takviyesi) ürün gamı ile değişen dünya trendlerine de uyum sağlıyor.

Halka arz sonrası yatırımlarını daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Yaklaşık 2.100 kişilik ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek için farklı yatırımlar yapmak hedefindeyiz. 2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettik. 2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki üretimimizin yaklaşık yüzde 57’si ihracata yüzde 43’ü ise iç pazara yönelik. Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız. Hedefimiz Türkiye’de ilk sıraya yükselirken, dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmek” dedi.

Planlamalar hazır…

Sürece ilişkin planlamalarını da aktaran Başar, “Halka arz sonrası Şirket’in sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz.

Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımının finanse edilmesi olacak. Son olarak ise kurumun finansal yapısını daha da güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi.