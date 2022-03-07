Halka arzı ilgi gördü

1993 yılında kurulan ve Türkiye’de 500’ün üzerinde kuruluşa taşımacılık alanında hizmet veren Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis A.Ş 3-4 Mart tarihleri arasında tamamladığı talep toplama sürecini 181 milyon 500 bin TL ile tamamladı.

Karayolu yolcu taşımacılığının en güvenilir iş ortaklarından biri olarak öne çıkan Gürsel Turizm’in paylarının halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirildi. İnfo Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Gürsel Turizm’in sermayesinin 87.000.000 TL’den 102.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet pay olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli 22.000.000 adet pay halka arz edildi.

Halka arz fiyatı 8,25 TL

Gürsel Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8,25 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 181.500.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

256 bin 544 yatırımcı katıldı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 4 katına denk gelen 726,3 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 88.032.178 TL nominal değerli talep geldi. Halka arza toplamda 256.544 yatırımcı katıldı. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 256.114 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 364 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 66 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 256.544 yatırımcı 22.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirildi.

İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin:

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir halka arzı daha başarıyla tamamladıklarını dile getiren İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin, “Halka arzda temel hedefimiz yaygınlık ve güçlü talep idi. Yatırımcılardan gelen yoğun ilgi temel hedefimizi gerçekleştirdiğimizi kanıtlar nitelikte. 2022 yılında liderlik ettiğimiz üçüncü halka arzımız olan Gürsel Turizm ile birlikte, İnfo Yatırım’ın kurumsal finansman alanındaki başarısı artarak devam edecek” şeklinde konuştu. Borsaya yeni yatırımcı kazandırmak için halka arzların önemini vurgulayan Şahin, “Hisse maliyetleri açısından oldukça avantajlı bir noktada olan borsamızda, şirketlerimizin sayısının çoğalmasını hem işlem hacminin artması hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi açısından önemli görüyorum.” dedi.

Halka arzlardaki başarılarının sürdürülebilir olması için İnfo Yatırım olarak çalışmalarına önceki yıllarda olduğu gibi bugün de aynı hızla devam edeceklerini belirten Ender Şahin, “Aracı olduğumuz halka arzlarda her zaman büyük rakamlar hedefledik. İstikrarlı yapımız ve sektördeki güvenirliliğimizle bunu her seferinde başarıyla taçlandırdık. Gürsel Turizm’in 3-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sonuçlarına baktığımızda, 256.544 yatırımcıdan gelen 4 kat fazla talep doğrultusunda 181.500.000 TL’lik halka arz büyüklüğüne ulaştığımızı görüyor ve bunun gururunu yaşıyoruz. Gelecekte de liderlik vizyonumuzla sermaye piyasalarında önemli roller üstlenmeye devam edeceğiz. Süreçte emeği geçen Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.