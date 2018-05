Halkbank'tan 790 milyon TL net kar -Halkbank'ın 3 aylık net karı 790 milyon TL oldu -Halkbank Genel Müdürü Arslan: -"Halkbank’ın reel sektöre sunduğu çözümlerle KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payını yüzde 15,5’e yükselttik"

İSTANBUL (AA) - Halkbank'ın 3 aylık net karı 790 milyon TL oldu.

Halkbank açıklamasına göre, banka, 2017 yılının sonuna göre gayri nakdi kredilerini de içeren toplam kredilerini yüzde 7,5 artırarak 280,2 milyar TL’ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredileri, aynı dönemde yüzde 8,1 artış göstererek 174 milyar TL’ye yükseldi. Bilanço büyüklüğünü yüzde 4,8 artırarak 320,1 milyar TL'ye çıkaran Halkbank, KOBİ'lerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik yenilikçi ürünler tasarlamayı sürdürerek KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 15,5’e taşıdı.

Öz kaynakları da aynı dönemde yüzde 4 artan Halkbank'ın 3 aylık net karı ise 790 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sisteminin Türkiye'de ekonomik büyümenin en güçlü aktörlerinden biri olarak bu yıl da stratejik önemini koruduğunu belirti.

Finansmanın daha önemli hale geldiği bu dönemde, geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle ticari kredilerde önemli bir artış sağladıklarını bildiren Arslan, "Yer aldığımız her platformda reel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirdik. Yılın kalan bölümünde de hız kesmeyecek ve Türkiye ekonomisinin en etkin oyuncularından biri olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Arslan, üreten Türkiye'nin bankası olma sorumluluğuyla, büyük bölümü sahada olmak üzere yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını dile getirdi. Bankacılık kültürlerinin temelinde müşterilerle sürekli bir arada olma anlayışı olduğunu vurgulayan Arslan, bu anlayış doğrultusunda başlangıcını yaptıkları "Üreten Türkiye" toplantılarında, şu ana kadar Bursa, Samsun ve Trabzon bölgelerinde faaliyet gösteren esnaf ve KOBİ'lerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Arslan, yerli işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve onların uluslararası pazarlarda daha güçlü olmasını sağlamak üzere hayata geçirdikleri yenilikleri firma temsilcileriyle paylaştıklarını belirterek, yılın kalan kısmında da KOBİ’lerle bir araya gelmeyi ve bu toplantılardan çıkardıkları notlarla yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdüreceklerini aktardı.



-"Reel sektörün en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz"



Halkbank’ın reel sektöre sunduğu çözümlerle KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payını yüzde 15,5’e yükselttiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:



“Finansal faaliyetlerimiz ekonomik büyümeye katkı sağlarken, ekonomik büyüme de finansal performansımızı olumlu etkiliyor. Bugün KOBİ Bankacılığının hemen her alanında öncü durumdayız. Geçtiğimiz yıl KGF kefaletli kredi kullandırımında tüm bankalar arasında ilk sırada yer almıştık. Bu yıl da belirlenen limitin tamamını, tahsis edilen alanlara kısa süre içinde kullandırmayı başardık. Aynı şekilde, altı banka olarak TOBB ile imzaladığımız protokol kapsamında KOBİ’lere destek olmak için geliştirilen Nefes Kredisi kullandırımında da ilk sırada yer alıyoruz. KOBİ Bankacılığı alanındaki gücümüzü ve öncülüğümüzü korumaya devam ederek, reel sektörün en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz."

Arslan, bu yıl yaklaşık bin 300 genci daha sektöre kazandırdıklarını bildirdi.

Finansal kaynakları artırmak ve verimli kullanmak için çalışırken, bu kaynakları kullanacak kadroları yetiştirebilmenin de bir çaba gerektirdiğini dile getiren Arslan, "Bugüne kadar finans sektörüne pek çok önemli yöneticiyi kazandıran Halkbank bu alanda bir okuldur. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla yaş ortalamamız 34’e indi. Daha da gençleştiğimiz 80. yaşımızda, müşteri odaklı bankacılık anlayışımızı sürdürecek, yurt genelinde 19 bin çalışanımızdan aldığımız güç ve teknolojik altyapımıza yaptığımız yatırımlarla bu anlayışımızı daha da geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank’ın sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda hayatın her alanında bulunduğunu ve önceliklerinin her zaman çocuklar olduğunu belirten Arslan, "Adını taşımaktan gurur duyduğumuz halkımıza layık olma ve hayatın her alanına değer katma arzusuyla tüm varlığımızla çalışıyoruz. 80 yıldır taşıdığımız bu kültürü 23 Nisan’a da taşıdık, ‘Çocuklar İster Halkbank Yapar’ anlayışıyla bir proje tasarladık. Proje kapsamında çocuklarımızın dileklerini toplayacak, 80 çocuğumuzun yüzünü güldürmek için hayallerini gerçekleştireceğiz. Biz hayatta çocukların mutluluğundan daha büyük bir kar görmüyoruz." ifadelerini kullandı.