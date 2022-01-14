Hangi yağ sorusunu yanıtladı

Yemeğin lezzetine büyük etki eden yağ ile ilgili etrafta çok bilgi var. Son dönemlerde yemek yapmayı sevenlerin kafası çok karışık. Tereyağı, hindistan cevizi yağı, ayçiçeği yağı, mısırözü yağı, fındık yağı arasında hangisini seçecekleri konusunda sürekli araştırma halindeler.

Yemeğin lezzetine büyük etki eden yağ ile ilgili etrafta çok bilgi var. Son dönemlerde yemek yapmayı sevenlerin kafası çok karışık. Zeytinyağı, tereyağı, hindistan cevizi yağı, ayçiçeği yağı, mısırözü yağı, fındık yağı bunların hangisini seçecekleri konusunda sürekli araştırma halindeler.

Wellbeing Chef Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda bize bir soru soruyor: "Sade Yağı duydunuz mu?" ve devam ediyor: "Aç kalmadan, tüm bedenimiz ve hücrelerimizle sağlıklı bir şekilde beslenmeye ne dersiniz? Yağlardan korkmayalım. Onlarla dost olalım.

Bana danışanlarım ve arkadaşlarım hep soruyorlar, hangi yağı tercih ediyorsun, yüksek ısıda hangi yağı kullanıyorsun diye. Ben de sizleri Sade Yağ ile tanıştırmak istedim. Detaylı anlatım için Youtube kanalımı da ziyaret edebilirsiniz.

Sade Yağ laktoz seviyesi 0'a yakın bir yağdır. Sade Yağ'ın diğer isimleri Ghee Yağ, Altın Yağ ya da Arıtılmış Yağ'dır. Yüksek ısıda pişirmek istediğiniz yemeklerde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Kısaca sizlerle 3 yağı karşılaştırmak istedim: Tereyağı, Sade Yağ ve Hindistan cevizi Yağı.

Tereyağın özellikleri:

Laktoz, kazein içerir. Raf ömrü kısadır. Oda sıcaklığında saklanmaz. Yanma ısısı 160 derecedir. Alerjendir. Çabuk yanar. Isıtıldığında toksin üretir

Sade Yağ özellikleri:

Laktoz, kazein içermez. Raf ömrü uzundur. Oda sıcaklığında saklanabilir. Yanma ısısı 250 derecedir. Kolay yanmaz. Alerjen değildir. Isındığında daha düşük toksin üretir.

Hindistan cevizi Yağı özellikleri:

Bitkisel yağdır. Raf ömrü uzundur. Oda sıcaklığında altı ay dayanır. Yanma ısısı 170 derecedir. Alerjen değildir. Yemeklerin haricinde cilt ve saç bakımı için idealdir.

Sade yağın yapılışı ile ilgili de bilgi vermek isterim.

Sade Yağ Tarifi:

Tarifine gelirsek; 200 gr tereyağı kısık ateşte eritiyoruz. Üzerindeki köpükleri tıpkı reçeldeki gibi alıyoruz. Süzdükten sonra içine 1 dal taze adaçayı, 3 dal taze kekik ekliyoruz. Bu şekilde sade yağın oda sıcaklığında katılaşmasını bekliyoruz. Sade yağ dışarıda kaldığında bozulmaz. Isınma derecesi 250 dereceye kadar yükseldiğinden, rahatlıkla yüksek ısıda pişirmeniz gereken, kavurmanız gereken yemeklerde kullanabilirsiniz."

Hayatını "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" felsefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Universitesi Nutrition Healthy Living Eğitimi almıştır.