HAVELSAN sınavı geçti

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - HAVELSAN'ın, Katar Hava Kuvvetleri için geliştirdiği KATAR AW139 Helikopter Simülatörü Entegre Eğitim Merkezi Projesi, saha kabul testlerinden başarıyla geçti.

Dünyadaki en büyük 5 simülatör üreticisinden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin eğitim ve simülasyon sistemleri ihtiyaçlarını karşılayan HAVELSAN, gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine ve savunma sanayisine katkı veriyor.

Askeri havacılıkta pilotların ve teknik uçuş personelinin eğitim ihtiyaçlarını desteklemek üzere anahtar teslimi akademi konseptleri sunan HAVELSAN, Katar için de bir dizi çözüm üretti.

Şirket, 2013 yılında imzalanan sözleşme kapsamında, Katar Hava Kuvvetleri için tam görev simülatörü, uçuş ve navigasyon prosedürleri eğiticisi, kabin ekibi eğitim simülatörü, debrifing sistemi ve taktik kontrol merkezi üretimi gerçekleştirildi.

Son olarak AW139 helikopteri tam görev simülatörünün teslim edilmesinin ardından Katar'da gerçekleştirilen saha kabul testleri başarıyla tamamladı. Böylece projenin garanti süreci de başlamış oldu.

Proje kapsamındaki işlerin yüzde 70'i yerli ürünlerle gerçekleştirilirken, bütün idame ve işletme hizmetleri 3 yıl boyunca Türk teknisyenlerce verilecek.

Katar Entegre Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunan HAVELSAN yönetimi de projede gelinen son durumu yerinde inceledi.

Katar Hava Kuvvetleri pilotları, oluşturulan eğitim merkezinin bir parçası olarak AW139 eğitimlerini HAVELSAN simülatör ve sistemlerinde gerçekleştirecek. Yaklaşık 40 milyon dolara mal olan merkezde yılda bin pilota eğitim verilmesi planlanıyor.

- Gerçek uçuşa eşdeğer eğitim

Katar Hava Kuvvetleri için tesis edilen anahtar teslim KATAR AW139 Helikopter Simülatörü Entegre Eğitim Merkezi Projesi, HAVELSAN'ın referans projeleri arasında yer alıyor.

Pilot koltuğuna oturulduğu andan itibaren gerçek bir uçuş deneyimi yaşatan tam görev simülatöründe, havada karşılaşılabilecek hemen her türlü durum ve operasyon seçeneği test edilebiliyor. Farklı hava koşulları yaratılarak pilot kabiliyetlerinin testinin gerçekleştirilebildiği simülatörle Katar semalarında kar yağışı altında helikopter kullanımı deneyimi de yaşatılıyor.

Simülatörde, Katar'ın yaklaşık 11 bin kilometrekarelik sınırının yüksek çözünürlüklü; 100 bin kilometrekarelik Körfez bölgesinin de orta çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılıyor.

Projenin en büyük parçasını oluşturan 47 ton ağırlığındaki tam görev simülatörü, 7 tırla taşınmıştı.

Tam görev simülatörü henüz HAVELSAN tesislerindeyken 50 Katar Hava Kuvvetleri mensubu Türkiye'ye gelerek 600 saatlik uçuş eğitimi almıştı.

- HAVELSAN'ın Ortadoğu'ya açılan kapısı

HAVELSAN, Katar'da yürütülen projelerin devamını sağlamak ve yeni iş olanaklarını değerlendirmek amacıyla Ortadoğu'daki ilk merkezini bir süre önce bu ülkede kurdu. Şirket, Katar'daki ofisle ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkelerine yönelik iş geliştirme ve proje yönetim hizmeti faaliyetleri yürütmeyi amaçlıyor.

Katar Hava ve Deniz Kuvvetleri için komuta kontrol, eğitim ve simülasyon, yönetim bilgi sistemi projeleri kapsamındaki ihtiyaçları karşılamaya talip olan HAVELSAN, Katar'ın askeri anlamda siber güvenlik ihtiyaçlarına da yanıt vermek istiyor.

Şirket, sivil alanda Katar Hava Yolları'na simülatör ve kabin içi eğlence sistemleri üretmeyi amaçlıyor.