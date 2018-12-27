Havlu yüz güldürdü

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Dünyanın dört bir yanına havlu, bornoz ve ev tekstili ürünü gönderen Denizlili ihracatçılar, Noel öncesi hareketlenen hediyelik eşya sektörü için Avrupa ve ABD'ye yaklaşık 250 milyon dolarlık tasarım ürünü sattı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Komite Başkanı Osman Nuri Kes, AA muhabirine, firmaların yaklaşık 7 ay öncesinden yoğun bir çalışma içine girdiğini, özellikle hediyelik eşya tercihlerin uygun tasarımlarla üretim yapıldığını söyledi.

Tüm firmaların Noel pazarından pay alabilmek için aralıksız üretim yaptığını belirten Kes, geçen hafta tüm siparişlerin adreslerine teslim edildiğini bildirdi.

Denizli'den ocak-kasım döneminde yapılan tekstil ihracatının ortalama yüzde 20'sinin Noel pazarına hitap ettiğine işaret eden Kes, bunun da ortalama 250 milyon dolara karşılık geldiğini kaydetti.

Hediyelik eşya olarak üretilen özel baskılı ürünlerin Avrupa ve ABD'de mağazaların yanında Noel pazarlarında kurulan stantlarda da satışa sunulduğunu dile getiren Kes, şöyle konuştu:

"Her yıl haziran ayından başlayıp aralık ayının ilk haftasına kadar olan satışlarımızın temel dayanağı yılbaşı satışları oluyor. Bu yıl da yılbaşını simgeleyen desenlerle ürettiğimiz havlu ve bornozlardan oluşan koleksiyonlar büyük beğeni topladı. Çam ağacı, Ren geyiği, Noel Baba ve kar figürlerini kullandığımız ürünlere Almanya başta olmak üzere İngiltere, İtalya ve Yunanistan'dan yoğun talep aldık. İhracatçı satışlardan memnun. Gelecek yıl bunun artarak devam etmesini bekliyoruz."

Batı ülkelerinde Noel döneminde tüketimin artması dolayısıyla hediyelik eşyanın yanı sıra klasik tekstil ürünleri pazarının da canlandığını dile getiren Kes, kentin kasım ayında ise 130 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç ettiğini kaydetti.